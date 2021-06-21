YMS Paraguaylı Sol Kanat İçin Devrede

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, UNAM Pumas'ta forma giyen Iturbe’yi kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.
Transfer listelerinde yer alan oyuncularla ilgili titiz bir çalışma yürüten Yeni Malatyaspor’da yönetimin, Parugaylı sol kanat Juan Iturbe için temasa geçtiği ve oyuncuya teklifte bulunduğu öğrenildi.
Meksika 1. Ligi ekiplerinden UNAM Pumas takımının formasını giyen Iturbe’nin güncel piyasa değeri 2 milyon Euro. Geride kalan sezonda 35 karşılaşmada görev alan Iturbe 2 gol 2 asistlik performans sergiledi. Parugaylı 28 yaşındaki oyuncu saha önce Porto, Roma, Torino, Bournemouth gibi takımlarda da forma giydi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.