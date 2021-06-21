icradan satılık ev, garaj ve arsa

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya ili Kuluncak ilçesi Başörün Mah. Köyiçi Mevkii 149 Ada 11 Parselde kayıtlı taşınmazın 240,57 m2 alana sahip betonarme ev garaj ve arsa vasfında olduğu, taşınmazın köylerden mahalleye dönüşen yerlerden olup imarının olmadığı,Taşınmazın Köyiçi mevkiinde parsel üzerinde tek katlı yığma bina bulunmaktadır. Bina sokağa cephelidir. Binaya sokağa açılan demir kapıdan girilmektedir.mesken olarak kullanılmaktadır. Daire 3 oda, geniş hol, kiler, mutfak, banyo/wc den oluşmaktadır. '' ifadeleri yer aldı.
İcradan satılık olan arsanın muhammen bedeli 71.000 Bin Lira olarak duyuruldu.İhalenin ilk satış günü ise 4 Ağustos...
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.