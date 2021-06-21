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21 Haz 2021 - 14:04- Ekonomi G: 21 Haz 2021 - 14:24

icradan satılık ev, garaj ve arsa

Malatya Kuluncak, Başören Mahallesinde 240 m² ev, garaj ve arsası icradan satılıktır
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya ili Kuluncak ilçesi Başörün Mah. Köyiçi Mevkii 149 Ada 11 Parselde kayıtlı taşınmazın 240,57 m2 alana sahip betonarme ev garaj ve arsa vasfında olduğu, taşınmazın köylerden mahalleye dönüşen yerlerden olup imarının olmadığı,Taşınmazın Köyiçi mevkiinde parsel üzerinde tek katlı yığma bina bulunmaktadır. Bina sokağa cephelidir. Binaya sokağa açılan demir kapıdan girilmektedir.mesken olarak kullanılmaktadır. Daire 3 oda, geniş hol, kiler, mutfak, banyo/wc den oluşmaktadır. '' ifadeleri yer aldı.

İcradan satılık olan arsanın muhammen bedeli 71.000 Bin Lira olarak duyuruldu.İhalenin ilk satış günü ise 4 Ağustos...

İlana ulaşmak için tıklayınız...

21 Haz 2021 - 14:04 Malatya/ Kuluncak- Ekonomi

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