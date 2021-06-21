Yeni Malatyaspor İmza şovuna hazırlanıyor!

Sarı kırmızılı ekipte yeni sezon transfer çalışmaları İstanbul’daki ofiste yoğun şekilde devam ederken, iki kritik transferde mutlu sona yaklaşıldı. Hatayspor ile olan sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Rayane Aabid ve Kasımpaşa Kulübü’nde forma giyen sol bek Oussaman Haddadi ile her konuda prensip anlaşmasına varan Malatya ekibinde hafta içerisinde 6 transferin imza atabileceği öğrenildi. Teknik direktör İrfan Buz’un verdiği rapor doğrultusunda büyük titizlilikle sürdürülen transfer çalışmaları kapsamında bugüne kadar 14 farklı oyuncuyla temasa geçen Yeni Malatyaspor yönetimi, 6 futbolcunun transferinde mutlu sona yaklaşırken diğer oyunculardan gelecek haberleri bekliyor.

Sarı kırmızılı kulübün eski oyuncusu Aboubakar Kamara ile hafta içinde son bir görüşmenin yapılması beklenirken bu transferin büyük oranda bittiği ifade edildi. Ayrıca Yeni Malatyaspor’un kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü ön libero Alhassan Wakaso transferi, hafta içerisinde netlik kazanacak. Küme düşen Ankaragücü ile yollarını ayıran Alper Potuk ile temasta olan sarı kırmızılı kurmayların yine hafta içerisinde son kez tecrübeli oyuncunun menajeriyle bir görüşme yapması bekleniyor. Tarafların önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya gelerek görüşmeleri olumlu veya olumsuz sonuçlandırması bekleniyor.