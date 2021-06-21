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21 Haz 2021 - 13:45- Spor G: 21 Haz 2021 - 13:48

“Siyasileri Karşısına Alan Bir İnsanın Başarılı Olması Mümkün Mü?”

MHP MYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’in mali kongrede üstü kapalı şekilde kendisi için sarf ettiği ‘İki siyasetçi yardıma engel oldular’ sözlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Toplantıya katılan iş adamlarının dosyalarında Yeni Malatyaspor için düşündükleri ne bir rakam, ne bir bütçe nede bir yardım söz konusu olmadığını ifade eden Fendoğlu, “Malatyaspor’a yardımın sözü bile geçmedi” dedi.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Katıldığı bir televizyon programında Yeni Malatyaspor Kulübü’nde yaşanan hadiseleri masaya yatıran Fendoğlu, yönetimin bugüne kadar sürekli şahsını hedef aldığını ifade ederek yanına şimdi AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca’nın da eklendiğini söyledi. Adil Gevrek’in mali kurulda yaptığı konuşmasını anımsatan Fendoğlu, “200 -300 kişi gitmemi istiyor diyor ya, kendisine destek olanlar belki 200-300 kişi. Referanduma davet edeceğim ayıp olur, çünkü kulüp başkanı. Siyasileri karşısına alan bir insanın başarılı olması mümkün mü?” dedi.

Adil Gevrek’in Malatyalıların, Malatyasporluların duyguları ile oynamaya hakkının olmadığına vurgu yapan Mehmet Fendoğlu 

Yapıyorsa yapacak, yapamıyorsa bırakıp gidecek. Ben Malatyasporluyum ve Malatyaspor’un haklarını, Malatyaspor taraftarının haklarını her ortamda çekinmeden söyleyebilecek yapıya da sahibim

ifadelerini kullandı.

“GÜNDEMİ SAPTIRIP KONGREDEN BAŞI DİK Mİ ÇIKMAK İSTEDİ?”

İstanbul’da Malatyalı işadamlarının katılımı ile gerçekleştirilen Yeni Malatyaspor toplantısında para yardımının söz konusu olmadığını dile getiren Fendoğlu, 

Toplantıya katılan iş adamlarımızın dosyalarında Yeni Malatyaspor için düşündükleri ne bir rakam, ne bir bütçe nede bir yardım söz konusu değildi. Malatyaspor’a yardımın sözü bile geçmedi. Bir yardım gecesi de olmadı ve yardımları engelleyen 2 siyasetçi de olmadı. Bunu neden söyledi, ileriye dönük kendisine bir hedef mi koydu veya gündemi saptırıp kongreden başı dik mi çıkmak istedi? Biri para verdi de biz ellerine mi vurduk? Önlerini de kesmedik. 6 aydır Mehmet Ali Aydınlar'dan randevu alamıyor bu arkadaş. Yine orada beğenmediği siyasetçiler sayesinde randevu aldı da, Sayın Mehmet Ali Aydınlar ile görüştü. Bunları da mı söyleyelim. İşine gelirse siyasetçi elini çeksin, işine gelmezse siyasetçiler gelsin

şeklinde konuştu.

KOCA: BIRAKMASI FAYDALI OLUR

Canlı yayına telefonla bağlanan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca da kendisi ile ilgili iddialara yanıt verdi. İstanbul’da yapılan toplantıda kulübe bir mali desteğin söz konusu olmadığı gibi, kimsenin de bu duruma engel olmadığını belirten Koca, Adil Gevrek’i istifaya davet etti.
Kimseyle bir sorunlarının olmadığını ve tek düşüncelerinin şehrin ortak değeri Yeni Malatyaspor olduğunu ifade eden Koca, 

Bizim derdimiz, Malatya’mızı temsil ettiğini, etmesi gerektiğini düşündüğümüz kulübümüzün geleceğidir. Bizim toplantıda derdimiz, Malatyaspor’un daha şeffaf, daha hesap verebilir şekilde yönetilmesine yönelik eleştirilerimizi dile getirdikBen mevcut Malatyaspor yönetiminde Malatya’nın yeterince temsil edilmediğini düşünüyorum. Malatya’da ikamet eden hiç kimsenin yönetimde bulunmadığını düşünüyorum. Başkan yardımcısının kim olduğunu, basın sözcüsünün kim olduğunu, futbol şube sorumlusunun kim olduğunu bilmediğimiz için söylüyorum. Mevcut yönetim ve anlayışla bu işin yürütülemeyeceği kanaatindeyim

ifadelerini kullandı.

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21 Haz 2021 - 13:45 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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