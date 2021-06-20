BABALAR GÜNÜ SÜRPRİZİ ,MALATYA MALATYA JESTİ

Her yıl Haziran ayının üçüncü pazar gününde kutlanan Babalar Günü bu yılda ülkemizde büyük bir heyecan ile kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ''Gençlerle Babalar Günü Buluşması'' adı altında telekonferans yöntemi ile gençlerle bir araya geldi.Her ilden gençlerin katılım sağlayarak Erdoğan ile yaptığı renkli görüşmeler yüzleri gülümsetti. Malatya'dan katılan gençler ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Babalar Günü'ne özel minik bir sürpriz yaptı. Gençler önce 'Pazara kadar değil mezara kadar' şarkısı, ardından 'Malatya Malatya' türküsü ile Cumhurbaşkanına jest yaptı. Erdoğan ise gençlere eşlik ederek ritim tuttu.

Video ise kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.