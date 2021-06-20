BABALAR GÜNÜ SÜRPRİZİ ,MALATYA MALATYA JESTİ

Her yıl Haziran ayının üçüncü pazar gününde kutlanan Babalar Günü bu yılda ülkemizde büyük bir heyecan ile kutlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ''Gençlerle Babalar Günü Buluşması'' adı altında telekonferans yöntemi ile gençlerle bir araya geldi.Her ilden gençlerin katılım sağlayarak Erdoğan ile yaptığı renkli görüşmeler yüzleri gülümsetti. Malatya'dan katılan gençler ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Babalar Günü'ne özel minik bir sürpriz yaptı. Gençler önce 'Pazara kadar değil mezara kadar' şarkısı, ardından 'Malatya Malatya' türküsü ile Cumhurbaşkanına jest yaptı. Erdoğan ise gençlere eşlik ederek ritim tuttu.
Video ise kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.