Şeker üretimi yüzde 29 arttı  

Türkşeker sanayisinin 15. şeker fabrikası olan Malatya Şeker Fabrikası’nda 1 Eylül’de başlayan ve 159 gün süren, son 20 yılın en uzun soluklu maratonunun yaşandığı 2020/2021 üretim dönemi sonunda şeker üretiminde son 40 yılın rekorunu kırdı. Malatya Şeker Fabrikası, tarihi bir rekora imza atarak, bu anlamda zirvede yer aldı.

Tüm zamanların en çok pancarının işlendiği 2020/2021 üretim döneminde fabrikanın şeker üretimi bir önceki yıla göre yüzde 29 arttı. Fabrika, bu dönemde 68 bin ton şeker üreterek tarihi bir rekora imza attı. Fabrika, 2019-2020 yılı pancar alım kampanyasında 403 bin ton pancar işleyerek, 53 bin ton şeker üretmişti. 2020-2021 pancar alım kampanyasında 545 bin ton pancar işleyerek 68 bin ton şeker üretti.

Son 40 yılın en yüksek üretim değerlerini yakalayan Malatya Şeker Fabrikası, ortaya koyduğu bu performansla 2020-2021 döneminde toplam 500 milyon lira katma değer oluşturarak, şehrin ekonomisine büyük bir katkı sağladı.

Şeker’de Tüm Zamanların Rekoru Kırıldı

2020-2021 üretim döneminde Türkşeker, yakaladığı üretim değerleri ile göz doldurdu. Türkşeker, bu dönemde planlı üretime geçildikten sonraki tüm zamanların pancar işleme ve şeker üretim rekoruna imza attı. 2020-2021 üretim döneminde şeker üretimi geçen yıla göre yüzde 20 artarak, bir milyon 73 bin tona ulaştı.

Türkşeker’in 2020-2021 üretim döneminde çiftçiye yaptığı ödemeler de tüm zamanların zirvesine çıktı. Türkşeker’in bu dönemde çiftçiye ödediği pancar bedeli geçen yıla göre yüzde 45 artarak, 3 milyar 50 milyon lira oldu.

Türkşeker, bu dönemde 15 şeker fabrikasıyla 9 Milyar 491 Milyon lira ‘ekonomik fayda’ oluşturarak, ekonomiye büyük bir katkı sağlamış oldu.