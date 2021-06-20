Busabah Malatya Busabah Malatya
20 Haz 2021 - 15:25- Asayiş G: 20 Haz 2021 - 15:31

Çıktığı çatıdan kendi indi, arkadaşını çıkardı

Malatya'da Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) sığınan eşinin kendine gösterilmesini isteyen şahıs, para dolu çanta ile çıktığı binanın çatısından polis ve itfaiye ekiplerine kiremit yağdırdı. İkna edilerek aşağı indirilen şahıs, eşinin gösterilmemesi halinde aşağı atlaması için arkadaşını binanın çatısına çıkardı. Diğer şahıs da daha sonra aşağı indi.
mask

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kısa bir süre önce eşi Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) sığınan bir kişi, kurumun bulunduğu Kardeşlik Sokak'taki inşaat halinde olan 4 katlı bir binanın çatısına içerisinde para dolu çanta ile çıkarak eşinin kendine gösterilmesini istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipleri gören şahıs, çok sayıda kiremidi polis ve itfaiye ekiplerinin üzerine fırlattı. Çantadan çıkardığı paraları ekiplere göstererek "Gelin size para vereyim" diye seslenen şahıs, yaklaşık 1,5 saat kaldığı çatıda polis ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında eşinin gösterilmesi şartıyla aşağı inmeyi kabul etti. Şahıs, eşinin gösterilmemesi halinde ise aşağı atlaması için arkadaşını binanın çatısına çıkardı. Arkadaşının çatıya çıkmasıyla birlikte aşağı inen şahıs, polis ekipleri eşliğinde gittiği Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi'nde eşini görmeye çalıştı. Bu sırada ekipler tarafından sakinleştirilen şahıs, çatıda bulunan arkadaşına aşağı inmesini söyledi. Diğer şahsın da aşağıya inmesiyle birlikte polis ekipleriyle bir süre görüşen iki arkadaş, bindikleri özel bir araçla bölgeden ayrılarak uzaklaştı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.(İHA)
# , çatı, yeşilyurt, intihar
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Çalınan aracını sokak sokak arıyor mask
Çalınan aracını sokak sokak arıyor
4 çocuk annesi cinayete mi kurban gitti? mask
4 çocuk annesi cinayete mi kurban gitti?
OSB’lerde iş kazaları mask
OSB’lerde iş kazaları
İntiharı emniyet müdürü önledi mask
İntiharı emniyet müdürü önledi
Kural ihlaline 98 bin 100 TL ceza mask
Kural ihlaline 98 bin 100 TL ceza
665 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi mask
665 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi
Kuryelere silahlı saldırı mask
Kuryelere silahlı saldırı
Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı mask
Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
Malatya'da traktör kazası: 1 yaralı mask
Malatya'da traktör kazası: 1 yaralı
Traktör kazası 1 yaralı mask
Traktör kazası 1 yaralı

20 Haz 2021 - 15:25 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Patlamada yaralanan genç kurtarılamadı mask
Patlamada yaralanan genç kurtarılamadı
İntiharı emniyet müdürü önledi mask
İntiharı emniyet müdürü önledi
Şüpheli şahsın evinden bin 850 kök hint keneviri çıktı mask
Şüpheli şahsın evinden bin 850 kök hint keneviri çıktı
Motosiklet hırsızları yakalandı mask
Motosiklet hırsızları yakalandı
Araç kiralama kavgası kanlı bitti mask
Araç kiralama kavgası kanlı bitti
Son arzusu karpuz oldu mask
Son arzusu karpuz oldu
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Yönetim Kesenin Ağzını Açtı! mask
Yönetim Kesenin Ağzını Açtı!
Kaplanda liste kabarık mask
Kaplanda liste kabarık
YMS’de İmzalar An Meselesi mask
YMS’de İmzalar An Meselesi
YMS’de Wakaso iddiası mask
YMS’de Wakaso iddiası
“YAPABİLİYORSA YAPSIN YAPAMIYORSA BIRAKSIN” mask
“YAPABİLİYORSA YAPSIN YAPAMIYORSA BIRAKSIN”
Süleyman Soylu Malatya'ya geliyor mask
Süleyman Soylu Malatya'ya geliyor

GALERİ

Çalınan aracını sokak sokak arıyor mask
Çalınan aracını sokak sokak arıyor
“YAPABİLİYORSA YAPSIN YAPAMIYORSA BIRAKSIN” mask
“YAPABİLİYORSA YAPSIN YAPAMIYORSA BIRAKSIN”
“Çiftçilerimize katkı sunmaya aralıksız devam ediyoruz” mask
“Çiftçilerimize katkı sunmaya aralıksız devam ediyoruz”
Behind The Doors ile İngilizce öğrendiler mask
Behind The Doors ile İngilizce öğrendiler
“Her şey çok güzel olacak” mask
“Her şey çok güzel olacak”
Malatyalı Şampiyonlar Paris’te Kulaç Atacaklar mask
Malatyalı Şampiyonlar Paris’te Kulaç Atacaklar
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL