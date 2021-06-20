Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi 26.Dönem Mezuniyet Töreni’ne katılan Soylu, konuşmasının başında ‘105 bin 128 rakamını’ telaffuz etti. Bakan Soylu, konuşmalarının başında rakam vermenin adeti olmadığını kaydederek,
Bugün sözlerime bu sayıyı vererek başlamak istedim çünkü bu bir gurur sayısıdır. 11 Ekim 2019’da ilana çıktığımızda, ‘7 bin polis alacağız’ dediğimizde , ‘bende varım’ diyen ve ön başvuru yapıp, bu şerefli üniformayı giymeye talip olan vatan evlatlarının sayısıdır. Bu sayı, 105 bin 128. Bu sayı, bu milletin bu teşkilata sevgisinin, iştiyakını, itibarını anlatan sayıdır. Televizyonda bir şehit haberi gördüğünde korkan değil, hırslanan ‘bir dalımız kesilirse, bin filiz veririz’ diyen bu büyük, asil milletin, ‘bu bayrağa feda olsun diye’ devletin emrine vermeye hazır olduğu evlatların sayısıdır. Biz bu evlatların içinden 7 binini alabildik. Buradaki arkadaşlarımızla birlikte tüm Türkiye’de 24 POMEM merkezinde sınavı geçen 6 bin 760 evladımız bugün mezun olmaktadır. Geride kalan 98 bin 368 evladımızın belki yaşı tutmadığı, belki de başka bir nedenden dolayı başvuramayan ama gönlü ve aklı bizimle olan yüz binlerce evladımıza ve onların aslan yürekli ailelerine sesleniyorum; desteğinizi, mesajınızı aldık hepiniz bizim gözbebeğimizsiniz, gücümüzsünüz, moralimizsiniz. Sizlere minnettar ve müteşekkiriz. Cenabı Allah hepinizden gani gani razı olsun
diye konuştu.
Bakan Soylu, konuşmasının devamında,
Bu ülkenin halini, bu ülkenin neyi doğru yapıp yapmadığını, iyiye gidip gitmediğini, yurt dışındaki FETÖ’cü hainlerden, kaçaklardan, yabancı istihbarat örgütlerinden, terör örgütlerinden, terör örgütleriyle iş tutanlardan, hayatı kirli işlerle ve suçlarla geçmiş kendini akıllı zanneden zavallılardan öğrenmek isteyenler, onların laflarına itibar edenler varsa, varsın böyle devam etsinler. Bizler bu ülkenin verdiği mücadelenin ve geldiği yerin farkındayız. Recep Tayyip Erdoğan, bu emaneti sırtlanırken ülkenin ne halde olduğunu, bugün hazımsızlık içerisinde olanların, o günlerde sırtlarını hangi vesayetlere yasladıklarını, emekli maaşlarını ödemek için borç arayan bu ülkenin; İnsansız Hava Aracı yapan ülke haline gelmesinden, içeride ve dışarıda kimin nasıl rahatsız olduğunu, bugün neyin özlemini çektiklerini, bugün Cumhur İttifakı’nın gücünden nasılda hasetlendiklerini biz çok iyi biliyoruz. 15 Temmuz gecesi bu milletin evlatları ülkesi için mücadele ederken, kimlerin neyin duasını yaptığını da çok iyi biliyoruz. Kim ne derse desin, ne düşünürse düşünsün, hangi iftirayı ortaya koyarsa koysun; biz bugün Türkiye’de PKK terör örgütünün militan sayısını 250’nin altına getirdiğimizi biliyoruz. Mağaralardan çıkamadıklarını, telsizlerde ağladıklarını, Kandil’den ‘imdat’ çağrısı yaptıklarını biliyoruz. Bugün bizim uyuşturucu mücadelemize fitne atmak isteyenlerin, yıl 2011 Türkiye’nin uyuşturucu yakalamalarındaki toplam uyuşturucu bedeli 2 milyar, yıl 2020 Türkiye’nin uyuşturucu yakalamalarındaki toplam uyuşturucu bedeli 165 milyar
ifadelerini kullandı.
“Türkiye’yi bir operasyon merkezi haline getirmek istediklerini elbette ki biliyoruz” diyen Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
Bunlardan ne kadar rahatsız olduklarını biliyoruz. Yıl 2015 Türkiye’de uyuşturucudan doğrudan ölenlerin sayısı 941. Yıl 2020 sonu itibariyle b rakamı veriyorum, 314. Mücadelemizde, uyuşturucu tacirlerine kurban vermediğimiz evlatlarımız, bu meselesi o aileler bu meseleyi en iyi bilenlerdir. Jandarmamızın kimin kenevirlerini söktüğünü, narkotik polisimizin, sahil güvenliğimizin kimlerin tezgâhına çomak soktuğunu biliyoruz. Ülkemize çöreklenmeye çalışan 14 tane uluslararası mafya liderini, Türk polisinin paketleyip, sahiplerine iade etmesinden kimlerin rahatsız olduğunu elbette ki biliyoruz. Yurt dışına kaçan o hain FETÖ’cülerin hala bu ülkede bir 15 Temmuz hayali kurduklarını biliyoruz. Türkiye’yi, eski Türkiye’ye çevirmek, karıştırmak, insanları sokağa dökebilmek, bu milletin kardeşliğini bir fitne ateşiyle yakabilmek için nasıl tezgâhlar kurduklarını, hangi yalanları salis ettiklerini çok iyi biliyoruz. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde salgın döneminde sokaklarda binlerce insanın protesto varken, Türkiye’de huzur ve güven içerisinde devletiyle, milletiyle salgınla mücadele edilip, kimsenin sokaklara dökülmediğinden kimlerin rahatsız olduğunu, özellikle Türkiye’de ve Türkiye’nin dışında bu fitne ateşini körüklemek isteyenlerin sokakları tahrik etmek için neleri yaptıklarını da biliyoruz. Hangi fitneleri ve gurupları harekete geçirmek istediklerini, milletimizin sağduyusunu nasıl tahrip etmek istediklerini hep beraber biliyoruz. Ama biz, kendimizden eminiz. Biz, verdiğimiz mücadeleden, bu milletin vatansever evlatlarından eminiz. Jandarmasından, sahil güvenliğinden, bürodaki memurundan, esnafından, çiftçisinden, askere evlat veren anne-babasından onların ferasetinden eminiz. 176 yıldır bu milletin gözbebeği olan her biri pırıl pırıl karşımızda duran emniyet teşkilatımızdan eminiz.
“Polis sandığını devraldığımızda FETÖ’nün midesindeydi” diyen Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
Tam midesindeydi, onu oradan çekip aldık. Ankara Emniyet Müdürümüze emekli olduğunda ‘Kaç yıllık polis sandığı mensubusun?’ dediğimde, 30 yıl. ‘Polis sandığından ne kadar pala alacaksın?’ diye sorduğumda, 115 bin lira. Şimdi siz, yarın itibariyle polis sandığının üyesi oluyorsunuz, bugünün parasıyla söylüyorum, 500 bin lirayla emekli olacaksınız. Neleri engellediğimizi, evlatlarımızın hakkını kime yedirmediğimizi, kimlerin talanına fırsat vermediğimizi Cenabı Allah’ta, millette, bu işleri takip edende bilir.
Bakan Soylu, Türkiye’nin cumhuriyet tarihinin en güçlü dönemini yaşadığını ifade ederek,
Emniyet teşkilatımızda üzerine aldığı her görevde tarihinin en başarılı dönemini yaşamaktadır. Bizim yurt dışından ithal düzensiz göç, terör, uyuşturucu gibi konulara dünya ortalamasının üzerinden bir sorumluluğumuz var. Allah’a şükür dünya ortalamasının üzerinde bir başarıyla bu üç meselede de milletimizin yüz akı olduk. Göçün kaynağı biz miyiz, Afrika mı? Göçün kaynağı biz miyiz, Afganistan, Pakistan mı? Pakistan ve Afganistan’ı istikrarsızlaştıran biz miyiz, yoksa kendini dünyanın jandarması olarak görenler mi? ‘Biz, güçlü ve büyük devletiz’ diyenler mi? Oraları suya, adalete, eğitime, gıdaya, sağlığa, huzura ve istikrara hasret bırakan biz miyiz, yoksa bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla ifade ettiği, ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyerek, onların adaletine, himmetine, boş vermişliğine ve vicdansızlığına terk etmeyen bizler miyiz? Elbette ki bizler değiliz. Göçün, Suriye’deki iç savaşın sebebi biz değiliz. Uyuşturucu üretiminin sebebi biz değiliz. Etrafımızdaki coğrafyada oluşturulmaya çalışılan terör hadisesisin sebebi biz değiliz. Kim Afganistan’da El-Kaide’yi üretmiş ve görev vermişse, DEAŞ’ı üretende aynı zihniyetin kendisidir. Hiç bundan kaçamazlar. Dünyayı terörle buluşturan bugün kendisini medeni ülke olarak ortaya koyanların ta kendileridir. Kimileri oluşturmuş kimileri de sessiz kalmıştır. Bugün Afrin’den Cerablus’a, Çobanbey’den Azez’e, Tel Abyad’dan Resulayn’a kadar etrafımızdaki coğrafyayı terör merkezi haline getirmek isteyenlere müsaade etmediğimiz için kızıyor, ‘sizin orada ne işiniz var?’ diyorlar. Bizim işimiz var çünkü biz vicdanlı bir milletiz. Çünkü biz, yüzlerce yıl o insanlarla aynı secdeye baş koyduk. Bunu Türkiye’nin dışında hiçbir ülke gerçekleştiremedi, gerçekleştiremez de
diye konuştu.
224 mezun öğrencinin mezun olduğu törene; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra Vali Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak katıldı.
Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi 26.Dönem Birincisi Tolga Özdemir oldu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.