20 Haz 2021 - 12:55- Gündem

“Bu ülkenin verdiği mücadelenin ve geldiği yerin farkındayız”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu ülkenin halini, bu ülkenin neyi doğru yapıp yapmadığını, iyiye gidip gitmediğini, yurt dışındaki FETÖ’cü hainlerden, kaçaklardan, yabancı istihbarat örgütlerinden, terör örgütlerinden, terör örgütleriyle iş tutanlardan, hayatı kirli işlerle ve suçlarla geçmiş kendini akıllı zanneden zavallılardan öğrenmek isteyenler, onların laflarına itibar edenler varsa, varsın böyle devam etsinler. Bizler bu ülkenin verdiği mücadelenin ve geldiği yerin farkındayız” dedi.