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19 Haz 2021 - 14:35- Gündem G: 19 Haz 2021 - 14:39

Battalgazi’de “Babalar Günü” renkli etkinliklerle kutlandı

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, hayatın gerçek kahramanı babaların ‘Babalar Günü’nü Şemsiye Sokak’ta düzenlenen özel bir etkinlikle kutladı. Etkinliğe katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Evlatlarını, ailesini koruyan, kollayan, cefakar babaların bu özel günü kutluyorum” dedi.
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Battalgazi Belediyesi, her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan ‘Babalar Günü’ne özel bir program düzenledi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Şemsiye Sokak’ta düzenlenen ‘Neşeli Babalar Günü’ etkinliği, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Etkinliğe katılan babalar ve çocukları, müzik ziyafeti eşliğinde masa tenisi, langırt ve satranç oynayarak, karşılıklı resim çizdiler. Müzik eşliğinde çocuklarıyla karşılıklı dans etmeyi de ihmal etmeyen babalar, çocuklarıyla keyif dolu anlar yaşadılar.

Babalardan Güder’e teşekkür


Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğin çok mutluluk verici olduğuna dikkat çeken babalar, 

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, çok güzel etkinlik düzenlemiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Çocuklarımızla güzel zaman geçirdik. Kötü bir süreçten geçiyoruz inanın ki böyle şeylere ihtiyacımız var. Emeği geçen herkese minnettarız

şeklinde konuştu.

“Tüm babaların özel gününü kutluyorum”


Babalar Günü’ne özel düzenlenen etkinliğe katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 

Tüm babalarımızı hürmetle ve saygıyla önlerinde eğiliyoruz. İyi ki varsınız. Her çocuğunun kahramanı babasıdır. Ülkemizde ve tüm dünyadaki babaların bu özel gününü tebrik ediyorum. Onlara hürmet ve saygılarımı sunuyorum. Her babanın çocuklarına bırakacağı en güzel miras, güzel ahlaktır. Bizler iyi evlatlar yetiştirirsek, ülkeler gelişir ve güzelleşir. Baba örtendir, baba sevendir, baba şefkatlidir, baba çilekârdır. Çileyi hiçbir zaman hissettirmez. Üstlendikleri sorumlulukların yanı sıra gösterdikleri hoşgörü, sevgi ve şefkatle aile bağlarının güçlenmesini, çocuklarda güven duygusu oluşmasını sağlayan babalar, toplumsal yapımızın şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Tecrübeleriyle bize yol gösteren, imkânlarını bizim için seferber ederek önümüzü açan, bir ömür boyu maddi-manevi her türlü desteğini arkamızda hissettiğimiz babalarımıza, gereken saygıyı göstermeyi asla ihmal etmemeliyiz. Battalgazi Belediyesi olarak evlatlarımızın daha güzel yerlerde yetişmesini sağlamak, anne ve babalarımızın omuzlarındaki yükü almak için bölgemizde eğitim merkezleri kurduk, kütüphaneler inşa ediyoruz. Evlatlarını, ailesini koruyan, kollayan, cefakâr babaların bu özel gününü tekrardan kutluyorum. Bütün babalara aileleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat diliyor, saygılarımı sunuyorum.

 diye konuştu.

# osman güder, babalar günü, battalgazi belediyesi

19 Haz 2021 - 14:35 Malatya- Gündem

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