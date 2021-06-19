Tek katlı evde yangın

İtfaiyeden alınan bilgiye göre, Melekbaba Mahallesi İhlas Caddesi üzerinde bulunan tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına, 3 araç ve 9 personel ile müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

( Haber Merkezi)