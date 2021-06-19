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19 Haz 2021 - 14:20- Gündem G: 19 Haz 2021 - 14:24

Yaralı kartala şefkat eli

Malatya’da, yaralı kartal kurtarılarak ilçe merkezinde bulunan veteriner hekim tarafından tedavi edildi.
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Arapgir İlçesi Kozluk Çayı bölgesinde yaralı Kartal ağaç üzerinde görüldü. Konu itfaiye ekiplerine bildirildi. Yaralı kartal, Arapgir itfaiyesi tarafından ağaçtan kurtarılarak ilçe merkezinde bulunan veteriner hekime götürüldü. Neden yaralandığı bilinmeyen ve kanadı yaralı olan kartal veteriner tarafından tedavi edildi.
Yaralı kartalın Malatya Milli Parklar Müdürlüğü tarafından teslim alınacağı bildirildi.

(İHA)

19 Haz 2021 - 14:20 Malatya/ Arapkir (Arapgir)- Gündem

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