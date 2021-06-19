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19 Haz 2021 - 14:15- Yaşam G: 19 Haz 2021 - 14:19

Çok Sayıda Sözleşmeli Personel Alınacak!

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''657   sayılı   Devlet   Memurları   Kanununun   4   üncü   maddesinin   (B)   fıkrasına   göre 06/06/1978  tarih  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü  merkez  ve  taşra  teşkilatı  emrinde  istihdam  edilmek  üzere  aşağıdaki  Ek-1  ve  Ek-2 sayılı  tablolarda  unvanı  ve  sayısı  belirtilen  toplam  1309  adet  boş  pozisyon  için  Giriş  (Sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.'' ifadeleri yer aldı.

Çok sayıda personelin alınacağı ilana son başvuru ise 25 Haziran olarak açıklandı.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

19 Haz 2021 - 14:15 Malatya- Yaşam

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