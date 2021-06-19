Eğitim tesisleri onarımı yaptırılacaktır

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakan Yardımcılıkları Malatya İli 11 Grup Eğitim Tesisleri Onarım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.'' ifadeleri yer aldı.

Onarım işi ihaleye başvuru günü ise 30 Haziran olarak belirtildi.

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