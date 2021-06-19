Öğretim üyesi alınacak!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.'' ifadeleri yer aldı.

Toplamda 24 personelin alınacağı ilana başvuru süresi 15 gün olacak.Detaylar ve istenilen nitelikler ise ilanda yer aldı.

İlana ulaşmak için tıklayınız...