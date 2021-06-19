Malatya Hokey Takımı Sezonu Dördüncü Tamamladı

Osmaniye’de oynanan karşılaşmalarda Malatya’yı temsil eden Malatya Hokey Spor Kulübü, erkekler ve kızlarda 7 maç süren sezonu dördüncü sırada tamamladı. Müsabakalarla ilgili değerlendirmede bulunan Malatya Hokey Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Savaş Yılmaz, “Erkekler ve Kadınlarda ligi ilk dört içerisinde tamamladık. Ligi ilk iki sırada tamamlayan takımlar doğrudan Süper Lige yükseliyor. Federasyonumuz ligi önümüzdeki sezon 10 takımlı yapmayı planlıyor. Eğer bu uygulama hayata geçerse bizimde Süper Lige yükselmemiz söz konusu olabilir. Adana takımıyla üçüncülük ve dördüncülük karşılaşması oynadık. Sona maçımızı maalesef 4-2 kaybettik. Pandemi bu sene bizi de etkiledi. Çok fazla antrenman yapamadan müsabakalara gittik. Transferlerimiz olmasına rağmen gençlerle mücadele ettik. Kaybettiğimiz 1-0’lık maçlarda karşı takımların biraz daha tecrübeli olması skoru etkiledi. İnşallah kızlarımız ve erkeklerimizle yeni sezonda daha iyi sonuçlar almayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Erkekler Açık Alan 1.Ligi’nde Malatya Hokey Spor Kulübü’nün oynadığı karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı: 1.Maç: Diyarbakır Hokey 1-1 Malatya Hokey, 2.Maç: Malatya Hokey 8-1 Hisar GSK, 3.Maç: Kahramanmaraş 1-0 Malatya Hokey, 4.Maç: Malatya Hokey 0-1 Amasya GSK, 5.Maç: Malatya Hokey 0-0 Nizip H.E.M. SK, 6.Maç: Suruç Hokey SK 3-0 Malatya Hokey, 7.Maç: Malatya Hokey 3-0 Boybeyi Spor Kulübü

Kadınlar Açık Alan 1. Ligi’nde ise Malatya Hokey Spor Kulübü’nün aldığı sonuçlar şöyle: 1.Maç: Malatya Hokey SK: 3-7 Kırıkkale GSK, 2.Maç: Malatya Hokey SK-Bay, 3.Maç: Peyas SK 1-34 Malatya Hokey, Haydarpaşa 6-1 Malatya Hokey, 5.Maç: Mardin Hokey Spor Kulübü 0-13 Malatya Hokey SK, 6.Maç: Malatya Hokey SK 4-1 Diyarbakır Kayapınar 7.Maç: Malatya Hokey 2-4 Adana Hokey Spor Kulübü