Altyapı oyuncularına oyun kuralları anlatıldı

TFF Merkez Hakem Kurulu hakem eğitmeni Murat Düzgün, Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’un altyapı oyuncularıyla zoom uygulaması üzerinden bir araya geldi. Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde gerçekleştirilen program kapsamında, TFF Merkez Hakem Kurulu hakem eğitmeni Murat Düzgün, zoom uygulaması üzerinden altyapı oyuncularına, teknik heyete ve profesyonel takım antrenörlerine değişen müsabaka ve oyun kuralları hakkında eğitim verildi.

Yeni Malatyaspor Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, “Kulüp lisansıyla alakalı bir eğitim. Düzenli olarak bu eğitimler yapılıyor. Tabii kulüp lisansı haricinde de oyuncularımız ve antrenörlerimiz eğitim alıyor. Gerek TFF gerek hakemlerimiz gerekse de akademisyenlerimiz tesislerimizde, sporcularımıza eğitimler veriyorlar” dedi.