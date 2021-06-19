Busabah Malatya Busabah Malatya
19 Haz 2021 - 13:06- Spor G: 19 Haz 2021 - 13:09

Altyapı oyuncularına oyun kuralları anlatıldı

Helenex Yeni Malatyaspor’un altyapı oyuncularına, değişen müsabaka ve oyun kuralları anlatıldı.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
mask

TFF Merkez Hakem Kurulu hakem eğitmeni Murat Düzgün, Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’un altyapı oyuncularıyla zoom uygulaması üzerinden bir araya geldi. Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde gerçekleştirilen program kapsamında, TFF Merkez Hakem Kurulu hakem eğitmeni Murat Düzgün, zoom uygulaması üzerinden altyapı oyuncularına, teknik heyete ve profesyonel takım antrenörlerine değişen müsabaka ve oyun kuralları hakkında eğitim verildi.

Yeni Malatyaspor Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, “Kulüp lisansıyla alakalı bir eğitim. Düzenli olarak bu eğitimler yapılıyor. Tabii kulüp lisansı haricinde de oyuncularımız ve antrenörlerimiz eğitim alıyor. Gerek TFF gerek hakemlerimiz gerekse de akademisyenlerimiz tesislerimizde, sporcularımıza eğitimler veriyorlar” dedi.
# YENİ MALATYASPOR İLE İLİŞKİLİ:
YMS’de İmzalar An Meselesi mask
YMS’de İmzalar An Meselesi
“YAPABİLİYORSA YAPSIN YAPAMIYORSA BIRAKSIN” mask
“YAPABİLİYORSA YAPSIN YAPAMIYORSA BIRAKSIN”
Yönetim Kesenin Ağzını Açtı! mask
Yönetim Kesenin Ağzını Açtı!
Ekrem İmamoğlu’ndan Destek Sözü mask
Ekrem İmamoğlu’ndan Destek Sözü
Kaplanın İlk Transferi Elazığspor’dan mask
Kaplanın İlk Transferi Elazığspor’dan
U19 Yeni Malatyaspor Farklı Kaybetti mask
U19 Yeni Malatyaspor Farklı Kaybetti
Transfer Sezonu Resmen Başlıyor mask
Transfer Sezonu Resmen Başlıyor
Kaplanda liste kabarık mask
Kaplanda liste kabarık
Adem için Altay İddiası! mask
Adem için Altay İddiası!
Robin İle Yolar Ayrılıyor mask
Robin İle Yolar Ayrılıyor

19 Haz 2021 - 13:06 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yönetim Kesenin Ağzını Açtı! mask
Yönetim Kesenin Ağzını Açtı!
Ekrem İmamoğlu’ndan Destek Sözü mask
Ekrem İmamoğlu’ndan Destek Sözü
Kaplanın İlk Transferi Elazığspor’dan mask
Kaplanın İlk Transferi Elazığspor’dan
U19 Yeni Malatyaspor Farklı Kaybetti mask
U19 Yeni Malatyaspor Farklı Kaybetti
Transfer Sezonu Resmen Başlıyor mask
Transfer Sezonu Resmen Başlıyor
HOKEY TAKIMLARI SÜPER LİG İÇİN MÜCADELE EDİYOR mask
HOKEY TAKIMLARI SÜPER LİG İÇİN MÜCADELE EDİYOR
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Yönetim Kesenin Ağzını Açtı! mask
Yönetim Kesenin Ağzını Açtı!
Kaplanda liste kabarık mask
Kaplanda liste kabarık
“EKREM İMAMOĞLU MALATYA’YA GELİYOR” mask
“EKREM İMAMOĞLU MALATYA’YA GELİYOR”
YMS’de Wakaso iddiası mask
YMS’de Wakaso iddiası
Aabid ve Azubuike İçin Görüşmeler Başladı! mask
Aabid ve Azubuike İçin Görüşmeler Başladı!
Robin İle Yolar Ayrılıyor mask
Robin İle Yolar Ayrılıyor

GALERİ

“YAPABİLİYORSA YAPSIN YAPAMIYORSA BIRAKSIN” mask
“YAPABİLİYORSA YAPSIN YAPAMIYORSA BIRAKSIN”
“Çiftçilerimize katkı sunmaya aralıksız devam ediyoruz” mask
“Çiftçilerimize katkı sunmaya aralıksız devam ediyoruz”
Behind The Doors ile İngilizce öğrendiler mask
Behind The Doors ile İngilizce öğrendiler
“Her şey çok güzel olacak” mask
“Her şey çok güzel olacak”
Malatyalı Şampiyonlar Paris’te Kulaç Atacaklar mask
Malatyalı Şampiyonlar Paris’te Kulaç Atacaklar
Hibeyle başladıkları çilek üretiminde taleplere yetişemiyorlar mask
Hibeyle başladıkları çilek üretiminde taleplere yetişemiyorlar
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL