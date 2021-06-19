Altyapı oyuncularına oyun kuralları anlatıldı

TFF Merkez Hakem Kurulu hakem eğitmeni Murat Düzgün, Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’un altyapı oyuncularıyla zoom uygulaması üzerinden bir araya geldi. Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde gerçekleştirilen program kapsamında, TFF Merkez Hakem Kurulu hakem eğitmeni Murat Düzgün, zoom uygulaması üzerinden altyapı oyuncularına, teknik heyete ve profesyonel takım antrenörlerine değişen müsabaka ve oyun kuralları hakkında eğitim verildi.
Yeni Malatyaspor Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, “Kulüp lisansıyla alakalı bir eğitim. Düzenli olarak bu eğitimler yapılıyor. Tabii kulüp lisansı haricinde de oyuncularımız ve antrenörlerimiz eğitim alıyor. Gerek TFF gerek hakemlerimiz gerekse de akademisyenlerimiz tesislerimizde, sporcularımıza eğitimler veriyorlar” dedi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.