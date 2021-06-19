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19 Haz 2021 - 13:05- Spor G: 19 Haz 2021 - 13:07

YMS’de İmzalar An Meselesi

Yeni Malatyaspor, transferde prensip anlaşmasına vardığı oyunculara imza attırmaya hazırlanıyor. Cengizhan Akgün ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayan sarı siyahlıların diğer transferlerde de mutlu sona yaklaştığı öğrenildi.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Elazığspor’dan genç sağ kanat oyuncusu Cengizhan Akgün’ü transfer eden Yeni Malatyaspor, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu sezon ilk olarak 22 yaşındaki kanat oyuncusu Cengizhan’ı kadrosuna katan Doğu Anadolu ekibi, genç oyuncuların yanı sıra tecrübeli oyuncuları da transfer ederek, kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Her sezon kadrosuna mutlaka genç oyuncu takviye eden Yeni Malatyaspor’da yönetim, Cengizhan’ın ardından Çorum Futbol Kulübü’nün formasını giyen 20 yaşındaki sol bek Nafican Yardımcı’yı da kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Güncel piyasa değeri 100 bin Euro olan ve Çorum Futbol Kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nafican Yardımcı, Çorum altyapısında futbola başlarken, Çorumspor’da forma giymeye başladı.

2020-2021 sezonunda Çorum Futbol Kulübü formasıyla 24 karşılaşmada bin 865 dakika görev alan Yardımcı, sol bek mevkiinin yanı sıra orta sahanın solunda ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Sarı siyahlılar, listelerinde yer alan 29 yaşındaki Ganalı önlibero Alhassan Wakaso’nun transferini de tamamlamak için görüşmelerini sürdürüyor. Vitoria Guimaraes ile sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek olan Wakaso’yu kadrosuna katmak isteyen Doğu Anadolu temsilcisinin güncel piyasa değeri bir milyon Euro olan Ganalı oyuncunun transferinde mutlu sona yakın olduğu öğrenildi.

Portekiz Liga NOS'ta 142 maça çıkan, geçen sezon sakatlığı nedeniyle 7 maçta boy gösteren tecrübeli orta saha, 2 kez de milli takım formasını giydi. Güncel piyasa değeri bir milyon Euro olan Ganalı oyuncu, önliberonun yanı sıra merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Wakaso, daha önce FC Lorient, Portimonense Futebol SAD ve Rio Ave FC takımlarının formalarını giydi.

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19 Haz 2021 - 13:05 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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