Üç saat ara ile vefat ettiler

Edinilen bilgiye göre, Malatya’nın Battalgazi İlçesi Hatunsuyu Mahallesi’nde, Zeynep Sağdıç (69) beyin kanamasından hayatını kaybetti. Zeynep Sağdıç, Hatunsuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. 40 yıllık hayat arkadaşının vefatına çok üzülen Hasan Sağdıç da eşinin toprağa verilmesinden 3 saat sonra kalp krizi geçirerek vefat etti. Hasan Sağdıç, eşinin yanına defin edildi.
Beş çocukları bulunan 40 yıldır aynı yastığa baş koyan Zeynep-Hasan Sağdıç çiftinin birbirlerine çok bağlı oldukları ve zaman zaman ‘Ölürsek inşallah birlikte ölürüz’ diye dua ettikleri öğrenildi.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.