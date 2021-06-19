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19 Haz 2021 - 11:15- Asayiş G: 19 Haz 2021 - 11:18

Üç saat ara ile vefat ettiler

Malatya’da yaşayan Zeynep ve Hasan Sağdıç çifti, üç saat arayla vefat etti. 40 yıllık evli çiftin ‘Ölürsek inşallah birlikte ölürüz’ diye dua ettikleri öğrenildi.
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Edinilen bilgiye göre, Malatya’nın Battalgazi İlçesi Hatunsuyu Mahallesi’nde, Zeynep Sağdıç (69) beyin kanamasından hayatını kaybetti. Zeynep Sağdıç, Hatunsuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. 40 yıllık hayat arkadaşının vefatına çok üzülen Hasan Sağdıç da eşinin toprağa verilmesinden 3 saat sonra kalp krizi geçirerek vefat etti. Hasan Sağdıç, eşinin yanına defin edildi.
Beş çocukları bulunan 40 yıldır aynı yastığa baş koyan Zeynep-Hasan Sağdıç çiftinin birbirlerine çok bağlı oldukları ve zaman zaman ‘Ölürsek inşallah birlikte ölürüz’ diye dua ettikleri öğrenildi.

(İHA)

19 Haz 2021 - 11:15 Malatya/ Battalgazi- Asayiş

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