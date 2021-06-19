ATV şarampole devrildi, 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Arguvan İlçesi Çakmak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İlçe merkezi yönüne ilerleyen Gazi Topçu’nun kullandığı ATV aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, ATV üzerinde bulunan Mahmut Topçu (65) kaza yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Gazi Topçu ise yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen Arguvan 112 sağlık görevlileri tarafından Gazi Topçu ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma, kazayla ilgili tahkikatı sürdürüyor.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.