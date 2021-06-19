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19 Haz 2021 - 11:07- Asayiş G: 19 Haz 2021 - 11:11

Çalınan aracını sokak sokak arıyor

Malatya’da yaşayan Seyit Malçok, ‘tek mal varlığım’ dediği ve çalındığını iddia ettiği otomobilini sokak sokak gezerek arıyor.
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İddialara göre, Malatya’da yaşayan Seyit Malçok’un 1994 model turkuaz yeşili Tofaş marka aracı hırsızlar tarafından 4 Aralık 2020 tarihinde çalındı. Oğluna emanet verdiği esnada çalınan aracı için emniyete başvuran Malkoç, 7 aydır ‘tek mal varlığım’ dediği aracının bulunduğu haberini bekliyor. Araca ait elinde fotoğraf dahi bulunmayan Malçok, bir umutla Malatya sokaklarında aracını arıyor.

“Benim tek aracım vardı oda gitti”


Aracın 12 yıldır kendisinde olduğunu ve oğlunun iyilik yapmak isterken böyle bir duruma düştüğünü belirten Malçok, 

Araç 12 yıldır bende. 4 Aralık 2020 tarihinde benim çocuk, onunla iş başvurusuna gidiyor. Orada bacağı kesik bir kadın, diyor ki beni Paşaköşkü’ne bırakır mısın. Oğlumda kadını arabaya alıyor, mahallede duruyor ve sigara alacak marketten. Bir bakıyor ki araba gidiyor. Araç 7 aydan beri kayıp. Kadının suç ortağı başka suçtan cezaevinde yatıyor. Avukat kanalıyla kendisiyle irtibat kurduk. Aracın kadında olduğunu söylüyor. Emekli maaşımla aldığım araçta, tek mal varlığımdı. 1994 model. Geçen hafta sanayiyi komple gezdim. Araç Battalgazi girişinde mobeseye takılmış. Onun dışında bir şey yok. Emniyet suiistimal diye pek üstüne düşmüyor. Yoksa bu araç çoktan bulunmuştu. Benim tek aracım vardı oda gitti, lütfen ilgilenmenizi istirham edeceğim

dedi.
Araca ait fotoğraf olmamasına rağmen sokak sokak gezerek aracını aradığını ifade ederek Malçok, 

Aracın bende fotoğrafı yok. Zor olmuyor, plakasını, motor numarasını, şase numarasını biliyoruz. 1994 model turkuaz yeşili, 44 EE 846 plakalı,  İyi niyet işte böyledir. İnsanın başını belaya koyar. Malatya içini geziyorum, sanayiyi gezdim. Özsan’a gittim. Bu aracın Malatya’dan dışarı çıktığına inanmıyorum

diye konuştu.

(İHA)

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19 Haz 2021 - 11:07 Malatya- Asayiş

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