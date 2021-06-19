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19 Haz 2021 - 09:51- Gündem G: 19 Haz 2021 - 09:54

“2 bin 500 kişi istihdam edecek”

Malatya AK Parti Milletvekili Hakan Kâhtalı, Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve beraberindekiler Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ni  (MGTC) ziyaret ettiler. Ziyareti esnasında konuşma yapan Kâhtalı, AK Parti olarak yaptıkları yatırımları anlattı. Milletvekili Kâhtalı, ‘Tekstil Kent Projesi’ kapsamında yaklaşık 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanacağını söyledi.

Şükran Malkoç
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AK Parti Milletvekili Hakan Kâhtalı ve partililer Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ni ziyaret etti. Cemiyetteki konuşmasında ‘Tekstil Kent Projesi’ni anlatan Milletvekili Kâhtalı, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızla beraber yürütmüş olduğumuz, ‘Tekstil Kent Projesi’ kapsamında 2 bin 500’e yakın kardeşimiz istihdam edilecek” dedi.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkan Yardımcısı Mikail Pelit, yerel medyadaki sorunlara değinerek, 

Türkiye sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Özellikle pandemiden kaynaklı olarak esnaflarımız ve medya sıkıntılı süreçler yaşıyor. Pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulandığı dönemde Malatya’da medyada bulunan arkadaşlarımız maalesef esnafların kapalı olması nedeniyle tek yaka gelirleri olan reklamlardan önemli bir ölçüde zarar gördüler. Son yapılan birtakım açıklamalarda hükümetin esnafa belirli oranlarda destek olacağı, yardım yapacağı ifade edildi. Yerel medyanın daha sağlıklı işleyebilmesi için bu yardım ve desteklerin farklı şekillerde medyaya da yapılmasını istiyoruz

ifadelerini kullandı.

“20 YILDIR ÜLKEYİ İDARE EDEN PARTİNİN MENSUPLARIYIZ”

AK Parti Milletvekili Hakan Kâhtalı, Malatya’ya yapılan hizmetleri ve yapımı devam eden çalışmaları şu şekilde anlattı:

Tabii biz AK parti olarak önemli bir siyasi partiyiz, Cumhuriyet tarihinin 5’te 1’ini yani 20 yıldır ülkeyi idare eden partinin mensuplarıyız. Önemli sorumluluklarımız var. Bu anlamda Malatya’mıza 18 yıl içerisinde yapmış olduğumuz yatırımların tutarı 33 milyar 190 bin TL civarında yatırım yapmışız. Bu bizi gerçekten mutlu ediyor. Malatya’mızda çok önemli yatırımları gerçekleştirdik. Dört bir tarafını tünellerle duble yollara köprülerle donatmış olduk. Bu yılın sonu itibariyle Kuzey Çevreyolu ile ilgili de 38 kilometresini tamamlamış olacağız. Şu ana kadar yapmış olduğumuz harcama toplam maliyetin hemen hemen yüzde 60’ına yaklaştı. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde de tamamı bitmiş olacak. Yılda 2.5 milyon kapasiteli yolcu taşımak için havalimanını 200 milyon ihale bedeliyle yapıyoruz. Bu yılın sonu itibariyle de inşallah orayı Malatyalı hemşerilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Türkiye’de toplamda 1 milyon 384 bin esnafımıza 4 milyar 622 milyon lira hibe verdik. Düşük maliyetli krediler verildi ve toplamda da bu rakam 530 milyon lirayı bulan bir rakam. Yine Malatya’da yapımı devam eden yeni başlayacak projelerimiz için 2021 yılı içinde 1 milyar liralık bir ödenek ayrıldı. Tabii bu ihtiyaca binaen artırılabilir bir durum yine Arguvan ilçemize 174 bin dekar araziyi suyla buluşturacağımız Yoncalı Barajımız var. Bunla ilgilide 47 milyon liralık bir ödenek ayrıldı. Yine Darende ilçemizde 2 bin dekar alanı suya kavuşturacak, Çınar Köy Gölet’imizin ihalesini de gerçekleştirişmiş olacak. Bu anlamda sulama ile ilgili de sorunları çözmüş olacağız. Milli Eğitim olarak 71 tane okul yapacağız. Bu gerek TOKİ gerekse de hayırseverler vasıtasıyla yapacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızla beraber yürütmüş olduğumuz, ‘Tekstil Kent Projesi’ kapsamında 2 bin 500’e yakın kardeşimiz istihdam edilecek. Sağlık anlamında Doğanşehir’imizdeki 100 yataklı hastanemiz tamamlandı. İnşallah yakın bir tarihte açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Yine Battalgazi’de bulunan Eski Devlet Hastanesinin yerine 300 yataklı hastanemizi de tamamlayıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız.

19 Haz 2021 - 09:51 Malatya- Gündem

Muhabir Şükran Malkoç

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