Arslantepe için karar günü; 25 Temmuz

Milattan önce 5 binli yıllara dayanan Geç Kalkolitik dönemden Demir Çağı’na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Hitit, Roma ve Bizans’a kadar pek çok medeniyetin izlerini de bünyesinde barındıran Arslantepe Höyüğü, kalıcı liste yolunda adım adım ilerliyor.

Malatya‘ya 7 kilometre mesafedeki Arslantepe, yüksek tarım potansiyeli, sulak alanları ve nehrin taşkınlarından korunan yapısı sayesinde binlerce yıl insanoğluna kucak açan Arslantepe Höyüğü’nün kalıcı listeye alınması ile ilgili geçtiğimiz yıl Çin’de yapılması planlanan toplantı, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenmişti. Arslantepe’nin kalıcı listede yer alıp almayacağına ilişkin temmuz ayının son haftasında online (çevrimiçi) olarak bir araya gelecek olan UNESCO Dünya Mirası Komitesi Toplantısı'nda karar açıklanacak. Arslantepe Höyüğü için büyük bir öneme sahip olan kritik toplantının 25 Temmuz’da yapılması bekleniyor.

ARSLANTEPE NEDEN ÖNEMLİ?

Anadolu’da ilk kent devletinin kurulmasına sahne olan Arslantepe, 5 bin 500 yıllık tapınağı, milattan önce 3 bin 300 yılında yapılan sarayı, mühürleri, kılıçları, mızrakları ve çanaklarıyla tarihte önemli bir yere sahip.

Milattan önce 5 binli yıllara dayanan Geç Kalkolitik dönemden Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititlerden Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyetin izlerini taşıyor.

Höyükte yapılan kazılar sonucunda milattan önce 3 bin 300-3 bin yıllarına ait bir kerpiç saray, milattan önce 3 bin 600-3 bin 500 yıllarına ait bir tapınak, binlerce güzel mühür baskısı, kaliteli metal eserler bulundu. Elde edilen veriler, o dönemde Arslantepe’nin aristokrasinin doğduğu ve ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı resmi, dini ve kültürel bir merkez olduğunu ortaya koyuyor.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarında laik sistemin ilk defa Anadolu'da başladığı ortaya çıkmıştı.

Anadolu topraklarının zengin tarihi kültürünü yansıtan, ilk şehir devletinin kurulmasına sahne olan Malatya’daki Arslantepe Höyüğü'nde dünyanın bilinen en eski kerpiç sarayındaki kazılarda çıkartılarak Malatya Müzesi'nde sergilenen kılıç, dünyanın bilinen en eski kılıcı özelliğini taşıyor. 5 bin yıl öncesine ait kılıcın yapımında kullanılan teknoloji ve üzerindeki gümüş dekorasyon farklı bir özelliği yansıtıyor.