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19 Haz 2021 - 09:30- Asayiş G: 19 Haz 2021 - 09:36

4 çocuk annesi cinayete mi kurban gitti?

Malatya’da 2014 yılından buyana kayıp olan 4 çocuk annesi Nurhan Çavuş’un cinayete kurban gitmiş olabileceği iddiasıyla birlikte yaşadığı eski kocası tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Malatya’da yaşayan 4 çocuk annesi Nurhan Çavuş’tan 10 Mart 2014’ten buyana haber alınamıyor.

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Çavuş’un kaybolduğu gün, anahtarının kapının üzerinde bulunduğu, evin içerisinin dağınık olduğu ve eşyalarını ve dışarı çıktığında giyindiği pardösüyü almadığı tespit edildi.

Nurhan Çavuş'un kaybolması ile ilgili olarak, Eylül 2014'ten itibaren Müge Anlı tarafından o dönem sürekli gündeme getirilmesine karşın, soruşturmada önemli bir gelişme sağlanamamıştı.

Yaklaşık 7 yıldan beri kayıp olarak aranan ancak bulunamayan Nurhan Çavuş ile ilgili yürütülen soruşturma da, birlikte yaşadığı eski kocası M.A.Ş.,’nin olay günü Yaygın Mahallesi bölgesine piknik amaçlı gittiğini söylemesine karşın yapılan araştırmalarda olay günü Pütürge ilçesinde olduğu tespit edildi.

185 dönüm arazide arama yapıldı

Çavuş’un bulunmasına yönelik soruşturmayı derinleştiren emniyet ekipleri, 4 çocuk annesinin gömülmüş olabileceği Kubbe Dağı ve şüphelinin babasının Pütürge ilçesi Alihan Mahallesi’ndeki ikametinde, Pütürge Kökpınar Şel mevkiinde bulunan 55 şüpheli ve farklı kişilere ait toplamda 185 dönümlük arazi, 3 adet ikamet ve eklentilerinde, devlete ait hazine ve orman arazilerinde İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan kadavra köpeği ve belediyeye ait görevli ve iş makinalarıyla birlikte arama ve kazı işlemi yaptı. Yapılan aramalarda kadavra arama köpeği 4 farkı noktada tepki verirken, yapılan kazı çalışmalarında herhangi bir cesede rastlanılmadı.

Nurhan Çavuş’a ait herhangi bir ize ulaşabilmek amacıyla devam eden çalışmalarda; 4 çocuk annesi kadının, kaybolduğu gün şüphelinin evin anahtarını kapıda unuttuğu, evin içerisinin dağınık olduğu, eşyalarını ve dışarı çıktığında giyindiği pardösüyü almadığı tespit edildi.

Ayrıca, olay günü şüphelinin Pütürge ilçesine gitmediğini beyan etse de, Pütürge’de olduğunun tespit edildiği, şüphelinin Nurhan Çavuş’un telefonundan ailesine Suriye’ye gittiği yönünde mesaj attığı gibi hususlar ve çelişkiler tespit edilip dosya soruşturma savcısına sunuldu. Şüpheli M.A.Ş, 17 Haziran’da
Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği yakalanarak adli makamlara çıkarıldı. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kapsamlı ve detaylı yapılan çalışma neticesinde tespit edilen çelişkili beyanları nedeniyle Çavuş’u öldürüp, gömmüş olabileceği şüphesiyle tutuklandı.

Emniyetten açıklama


Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:


Ailesi tarafından hakkında kayıp olarak başvurusu yapılan 1980 doğumlu Nurhan Çavuş isimli şahıs 10.03.2014 tarihinden itibaren kayıp olarak aranmaktadır.
Konu ile ilgili olarak olay tarihinde Cumhuriyet Savcılığınca kayıp şahsın eski eşi olan 2010 yılında boşandığı ancak 2014 yılında tekrar yukarıda belirtilen adreste birlikte yaşadığı M. A. Ş. isimli şahsın şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmış, şahıs savcılıkça serbest bırakılmıştır.
Cinayet Büro Amirliği ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; Şüpheli olarak ifadesi alınan M.A.Ş. beyanında olay günü Yaygın bölgesine piknik amaçlı gittiğini beyan etmiş ise de; yapılan araştırmalarda olay günü şüphelinin Pütürge ilçesinde olduğu tespit edilmiştir. Kayıp şahsın gömülmüş olabileceği Kubbe dağı ve şüphelinin babasının Pütürge ilçesi Alihan köyündeki ikametinde, Pütürge Kökpınar Şel mevkiinde bulunan 55 adet Şüpheli ve farklı şahıslara ait toplamda 185 dönümlük arazi, 3 adet ikamet ve eklentilerinde, devlete ait hazine ve orman arazilerinde İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan kadavra köpeği ve belediyeye ait görevli ve iş makinalarıyla birlikte arama ve kazı işlemi yapılmış, yapılan aramalarda Kadavra arama köpeği 4 farkı noktada tepki vermiş, tepki alınan 4 noktada kazı işlemi yapılmış, kayıp şahsin cesedine ulaşılamamıştır.
Kayıp şahsa ait herhangi bir iz emareye ulaşabilmek amacıyla devam eden çalışmalarda;
Nurhan Çavuşun kaybolduğu gün şüphelinin evin anahtarını kapıda unuttuğu, evin içerisinin dağınık olduğu ve Nurhan Çavuş’un eşyalarını ve dışarı çıktığında giyindiği pardösüyü almadığı, olay günü şüphelinin Pütürge ilçesine gitmediğini beyan etmiş ise de şahsın olay günü Pütürge de olduğunun tespit edildiği, şüphelinin Nurhan Çavuş’un telefonundan ailesine Suriye’ye gittiği yönünde mesaj attığı gibi hususlar ve çelişkiler tespit edilip dosya Soruşturma Savcısına sunulmuş, Şüpheli şahıs 17.06.2021 Günü Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği yakalanarak adli makamlara çıkarılmış, Asayiş şube müdürlüğünce kapsamlı ve detaylı yapılan çalışma neticesinde tespit edilen yukarda belirtilen hususlar ve şüpheli şahsın çelişkili beyanları şüphelinin kayıp şahsı öldürüp gömmüş olabileceği şüphesiyle Mahkemece tutuklanmıştır.

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19 Haz 2021 - 09:30 Malatya- Asayiş

Muhabir Ferdi Durdu

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