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18 Haz 2021 - 18:55- Spor G: 18 Haz 2021 - 18:59

“YAPABİLİYORSA YAPSIN YAPAMIYORSA BIRAKSIN”

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’in yeteri kadar destek alamadıkları yönündeki mali genel kuruldaki açıklamalarına tepki gösterdi. Sarı kırmızılı takıma geçtiğimiz sezon belediyelerin desteğinin 20 milyon TL’den fazla olduğunu ifade eden Kahtalı, “Yapabiliyorsa yapsın yapamıyorsa bıraksın. Malatyaspor sahipsiz değil” dedi.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Busabah Gazetesi’ne gerçekleştirdiği ziyaret esnasında konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Yeni Malatyaspor’daki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kahtalı,

Yeni Malatyaspor, Malatya’da yaşayanlardan çok özellikle Malatya dışında yaşayanların yakından takip ettiği aktivite alanıdır. Malatyaspor sayesinde Malatya’nın ismi televizyon kanallarında konuşuluyor. İlimize dışarıdan gelen misafir sayısını göz önüne aldığımız da da güzel etkileşim kazandırıyor. Yeni Malatyaspor Kulübü bu etkileşime öncülük ediyor. Sosyal iletişim için çok önemli faaliyet alanı, bu anlamda Adil bey epeyi süredir kulübün başında bu işi götürüyor. Zor süreçlerden de geçti. Zamanında Ahmet başkan sayesinde (Ahmet Çakır) alt liglerden üst liglere çıktı. Sonrasında da Adil başkanı göreve getirmişlerdi

dedi.

“ŞEFFAF OLMALI, ALINAN SATILAN HER FUTBOLCUNUN BEDELİ AÇIKLANMALI”

Yeni Malatyaspor için İstanbul’da gerçekleşen zirveye katılmadığını da açıklayan Kahtalı, o toplantıya isteyerek gitmediğini söyleyerek,

Bilindiği üzere geçen yıl Süper Lig’den düştük. Pandemiden dolayı aralarında Yeni Malatyaspor’un da bulunduğu 3 kulübün yetkilileri Cumhurbaşkanımızın yanına giderek ligden düşmenin kaldırılmasını istediler. Geçen yıl onu da halledip düşmeyi de kaldırdık. Hatta bazı iller bu konuda eleştirilerde bulunmuştu. Bu yılda dua edin ligden düşmeyelim yoksa lig 25 takıma çıkacak diye de espriler yapıldı. Herkesin bildiği gibi İstanbul’da bir toplantı yapıldı. Ben o toplantıya katılmadım. Hatta o toplantıya bilerek katılmadım. Ben yönetimin şeffaf olmasını istiyorum. Sadece Adil Gevrek’in değil yönetimdeki insanlarında aktif olmasını ve sorumluluk almalarını istiyorum. Bugüne kadar gelinen süreçte yönetim kurulundaki isimleri tanımadığım için toplantıya katılmadım. Oraya Malatya’nın zengin işadamları katıldı. O insanlar Malatya’mızın gurur kaynağı kişiler, dünyaya mallar satıp ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Mehmet Ali Aydınlar, Ahmet Çalık, Vahap Küçük ve birkaç arkadaş katılmış. Bu isimler elimizden ne destek geliyorsa verelim demişler. Adil bey orada ki zaten basına yansıdı, eğer güçlü bir arkadaşımız görevi alırsa devir ederim demiş. Bana göre devam edecekse iyi bir yönetim oluşturmalı. Şeffaf olmalı, alınan satılan her futbolcunun bedeli açıklanmalı. Kimsenin aklında şüphe bırakacak hareket yapılmamalıdır

şeklinde konuştu.

“VERMİYOR DERSE BUNA KIZARIM”

Geride kalan sezonda Yeni Malatyaspor’a 20 milyon TL’nin üzerinde katkı verildiğini açıklayan Kahtalı,

Yeni Malatyaspor 20 takımın mücadele ettiği Süper Lig’de sayılı şehir takımlarından birisidir. Bunun kıymetini herkesin bilmesi gerekiyor. Malatyaspor başkanlığı önemli bir makamdır. Birçok kulübün başkanı bu görevi etraftan para toplayarak mı bu işi yapıyor? Her kulübün zaten federasyon başta olmak üzere birçok gelir kaynağı var. Biz belediye olarak, hükümet olarak ve devlet olarak büyük desteler sağladık. Geçen yıl kulübe verdiğimiz destek 20 milyonun üzerindedir. Belediyemiz bu parayı kulübe verip, eğer Akçadağ’ın, Pütürge’nin, Arguvan’ın bir köyünün yolunu yapmazsa olur mu? Destek vermeliyiz ama elbette ölçülü vermeliyiz. Malatyaspor’un Malatya’ya getirdiği evet bir katma değer var. Bunun bedelini de Malatya Büyükşehir Belediyesi mutlaka karşılığını verir. Belediyelerin asli işini yapması lazım. Mehmet Çınar, Selahattin Gürkan ve Osman Güder başkanlarımız bugüne kadar büyük destekler verdi. Buna rağmen siyasiler bize destek vermiyor derlerse buna kızarım. Yapabiliyorsa yapsın yapamıyorsa bıraksın. Malatyaspor sahipsiz değil

diye konuştu.

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# YENİ MALATYASPOR İLE İLİŞKİLİ:
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18 Haz 2021 - 18:55 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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