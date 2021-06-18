18 Haz 2021 - 18:55- Spor

“YAPABİLİYORSA YAPSIN YAPAMIYORSA BIRAKSIN”

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’in yeteri kadar destek alamadıkları yönündeki mali genel kuruldaki açıklamalarına tepki gösterdi. Sarı kırmızılı takıma geçtiğimiz sezon belediyelerin desteğinin 20 milyon TL’den fazla olduğunu ifade eden Kahtalı, “Yapabiliyorsa yapsın yapamıyorsa bıraksın. Malatyaspor sahipsiz değil” dedi.