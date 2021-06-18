“Asılsız çağrılarda oran tersine döndü”

Eskiden günde toplam 2 bin çağrıya bakarken şu anda 700 ila bin arasında çağrıya bakıldığını dile getiren Malatya 112 Başhekimi Uzman Dr. Serdar Derya, Mart ayının 17’sinden itibaren yeni çağrı sistemine geçilmesiyle birlikte asılsız çağrılarda bir düşüş yaşandığını kaydetti. Derya,

Arkadaşlardan da aldığımız geri dönüşlere baktığımızda en azından her aldığımız çağrının ya sağlık danışmanı ya da ambulans ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Oran terse döndü diyebiliriz

dedi.

Geçmiş yıllarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ve sağlık hizmetlerinin aksamasına yol açan asılsız çağrılar pes dedirtiyordu. Mart ayının 17’sinden itibaren yeni çağrı sistemine geçilmesiyle birlikte gelen çağrılardan yüzde kaçının asılsız olduğu merak edilirken, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerini oyalayan ve en önemlisi birçok gerçek hastanın ekiplerin asılsız çağrıya gitmesinden dolayı ölümüne neden olan bu vahim durumundaki son gelişmeleri anlatan Malatya 112 Başhekimi Uzman Dr. Serdar Derya, önemli açıklamalarda bulundu.

AÇM’de ön çağrıcıların bulunduğuna dikkat çeken Uzman Dr. Derya,

AFAD, jandarma, orman, itfaiye hatta emniyet tek çağrı merkezinde. Biz de tek çağrı merkezine geçtikten sonra bu sitemde ön çağrıcılar bulunuyor. Bu sitem şu şekilde: Ön çağrıda 5 kişi bulunur. Önce çağrıları alır, çağrıları aldıktan sonra adres ve vaka formunu açtıktan sonra, ilgili birim hangisiyse ona dağıtma gibi bir sitem var. Ön çağrılar nedeniyle asılsız çağrılar bitti sayılır. Eskiden 112 Komuta Kontrol Merkezimiz vardı. Önceden aldığımız asılsız çağrılar toplam aldığımız çağrımızın yüzde 88’iydi. Şu anda bu oran minimuma indi. Bu da ön çağrıdaki arkadaşlarımızın denetlemesiyle beraber oldu. Şu anda net bir istatistik yapamıyoruz, çünkü daha 17 Mart’ta taşındık. Önümüzde belirli bir süreç olması gerekiyor. O belli bir süreçten sonra verilerin net olarak gelmesi gerekiyor. Şu anda belli bir rakam versem hata olur diye düşünüyorum. Eskiden toplam 2 bin çağrıya bakarken şu anda 700 ila bin arasında çağrıya bakıyorsak asılsız çağrının bayağı bir azaldığını görebiliriz. Arkadaşlardan da aldığımız geri dönüşlere baktığımızda en azından her aldığımız çağrının ya sağlık danışmanı ya da ambulans ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Oran terse döndü diyebiliriz

diye konuştu.

“EMPATİ KURMAYA ÇALIŞIYORUZ”

112 acil çağrı merkezinde hizmet yapan ve hastaya giden acil tıp teknisyenlerinin uğradığı şiddete de değinen Uzman Doktor Derya, şunları kaydetti:

Bizim arkadaşlarımız hastaya giderken kendi ailelerine gidiyorlarmış gibi hastaya gidiyorlar. Bunda hiç kimsenin en ufak bir şüphesi dahi olmasın. Hiç tanımadıkları bir insana nasıl bir art niyetleri olabilir ki? Bir defa bunun düşülmesi gerekiyor. Arkadaşlarımız hastaya gittikleri zaman gerçekten ellerinden gelen yardımı yapmaya çalışıyorlar. biz insanlara mümkün olduğu kadar empati kurmaya çalışıyoruz. Acil bir hasta da sonuçta bir can. Tedirgin olabiliyor, agresifleşebiliyor, ajitasyona dönüşebiliyor ama biz de agresifleşsek, biz de ajitasyona dönüşmüş olsak o hastaya kimin faydası dokunacak, bu büyük bir soru işareti. Burada agresifleşmekten ziyade herkesin ortak noktadaki tek paydası hastaysa, hasta odaklı konuşup, hasta odaklı değerlendirmenin daha mantıklıdır diye düşünüyoruz. Buradaki ajitasyonun karşı tarafa hakaret, hatta fiziksel şiddete kadar gitmesi bizleri çok aşırı bir şekilde üzüyor. Sonuçta gerçekten kişilerin şikayetleri varsa bu şikayetlerini resmi kurumlar aracılığıyla yapıp, onlara soruşturma açılabilir ki, devlet bunun kapısını sonuna kadar açtı. İnsanların medeni bir şekilde haklarını savunacakken, suçsuzken suçlu duruma da düşebiliyorsunuz. Bizim çalışanlarımız gerçekten fedakarlık göstererek çalışıyorlar, ailelerinden ödün veriyorlar ki, hele de pandemi döneminde evinize gidemiyorsunuz, çoluğunuzu çocuğunuzu göremiyorsunuz, çocuğunuzu görseniz öpemiyorsunuz, çocuklarınızı metrelerce uzaktan görmek mecburiyetinde kalıyorsunuz. Bunun stresi altında bir de vatandaşa hizmet için cansiperane çalışıyorsunuz, bunca emeğin karşılığında küçük bir söz ve hakaret insanların gücüne gidiyor. Şiddetin hiçbir zaman çözüm olmadığı görüşündeyiz. Şiddete karşıyız.

“AMBULANS CAN TAŞIYOR”

Ambulansların hasta götürürken trafikte sürücülerin yol vermeme sorununu da dile getiren Uzman Dr. Derya,

Ambulansta giden can gerçekten sizin canınız da olabilir, bizim canımız da olabilir, herkesin canı olabilir. Bir defa ambulanstaki can bir defa. Biz orada egomuzu tatmin etmek için ya da kendi nefsimizi hoş etmek için hız yapmıyoruz ki. Zaten Sağlık Bakanlığı hıza karşı. Biz normal şartlarda hız yapmıyoruz. Sadece sürücülerden yol istiyoruz. Fermuar tipi yol dediğimiz yol olabilir, ya da araçları kenara çekmek olabilir, bunların zor olduğunu düşünmüyoruz. Bazı sürücü arkadaşlar yoğun trafikte ambulansa yol verdiği zaman dörtlülerini yakıp sanki o hastanın yakınıymış gibi davranıyorlar. Bu sefer de kaza riski artıyor. Ambulans can taşıyor, acil vaka taşıyor, normal yolcu arabası değil, lütfen ambulansa yol verin diyorum

ifadelerini kullandı.