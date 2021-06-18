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18 Haz 2021 - 15:22- Gündem G: 18 Haz 2021 - 15:25

Sulama havuzuna düşen güvercine hayat kurtaran müdahale

Malatya’da sulama havuzuna düşen güvercini kurtaran duyarlı vatandaş, güvercini ‘Güzelim, ne oldu sana. Kendine geldin mi’ diyerek sevdi.
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Doğa fotoğrafçısı Salih Kayhan, Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesi’nde çekim için gezdiği esnada sulama havuzuna düşen bir güvercinin can çekiştiğini fark etti. Kayhan, yanında bulunan kamera tripotu ile güvercini sulama havuzundan kurtardı. Nefes alabilmesi için de güvercine müdahalede bulunan Kayhan, bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Duyarlı davranışıyla güvercini hayata tutunduran Kayhan, yaptığıyla takdir topladı. Kayhan’ın güvercini ‘Güzelim, ne oldu sana. Kendine geldin mi’ diyerek sevmesi ise dikkat çekti.
Sulama havuzuna düşen güvercini tripotla kurtardığını belirten Kayhan, 

Bugün yine Konak Mahallesi'ndeydim. Kelebek çekimine geldim. Biraz gezdikten sonra Beydağı’na çıkayım dedim. Sulama havuzuna bir bakayım dedim neler var diye. Baktım suyun içinde kumru. Her vatandaş gibi ben de bir doğasever olarak hemen kurtarma çabasına girdim. Tripoyu uzattım, kenara çektim ve elimle aldım. Biraz güneşte kurumasını sağladım, 5 dakika kadar. Gölgede kurumasını sağladım

diye konuştu.

(İHA)

18 Haz 2021 - 15:22 Malatya/ Yeşilyurt- Gündem

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