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18 Haz 2021 - 15:03- Spor G: 18 Haz 2021 - 15:05

Umut Bulut TFF 1. Lig Yolcusu

Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren deneyimli futbolcu Umut Bulut TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor ile prensip anlaşmasına vardı.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Süper Lig’de en fazla forma giyen oyuncu unvanını Yeni Malatyaspor formasıyla elinde bulunduran Umut Bulut TFF 1. Lig’e transfer olmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı kulüple olan sözleşmesi Mayıs ayında sona eren Bulut ilerleyen yaşına rağmen futbolu bırakmayı düşünmüyor.  Süper Lig’de 515 maça çıkarak kırılması zor bir rekora imza atan tecrübeli oyuncu sezon bitmeden önce verdiği röportajda disiplinden kopmadan formunu koruyarak birkaç yıl daha futbol hayatına devam edebileceğinin sinyalini vermişti. TFF 1. Lig’de mücadele eden bazı kulüplerin kadrolarına katmak için temasa geçtiği Umut Bulut’un İstanbul ekibi Eyüpspor ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

515 maç ile Süper Lig’in en çok maça çıkan futbolcusu olan Umut Bulut kariyerinde toplam 666 maça çıktı. Bu maçlarda 207 gol sevinci yaşayan tecrübeli futbolcu, 57 tane de asist yapmayı başardı. Umut Bulut geride bıraktığımız sezon ise Yeni Malatyaspor formasını giydiği 34 maçta 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı.  
# umut bulut

18 Haz 2021 - 15:03 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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