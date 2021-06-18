Mahkemeden satılık 13114 m² tarla

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Özellikleri : Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 138 Ada, 799 Parsel, TOPRAKTEPE Mahallesi

YAZI Mevkii, Sulu tarla'' ifadeleri yer aldı.

Çoklu satış ile mahkemeden satılık olan tarlanın kıymeti 195.148,96 TL olarak belirtildi. Arsanın ilk satış günü ise 8 Aralık 2020

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