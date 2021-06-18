Mahkemeden satılık arsa

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Tapunun Malatya İli, Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Gündüzbey Mah. Ahmedi Hamdi mevkii 1166 parsel arsa olarak değerlendirilecek olup üzerinde herhangi bir yapı ve zirai değeri olan unsur bulunmamaktadır.'' ifadeleri yer aldı.

Gündüzbey mahallesinde bulunan arsanın muhammen bedeli ise 409.500 Bin Lira olarak belirtildi. Çoklu satış ile satılacak olan arsanın ilk satış günü ise 10 Ağustos ...

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