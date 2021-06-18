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18 Haz 2021 - 14:18- Eğitim G: 18 Haz 2021 - 14:23

ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK

Ankara Üniversitesi 89 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu  ve  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ve  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliğinin  ilgili  maddelerine  göre  öğretim  üyesi alınacaktır.
Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama ve Yükseltme Asgari Koşulları”nda belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.'' ifadeleri yer aldı.

Adaylardan istenilen nitelik ve belgelerinde yer aldığı ilana başvuru süresi ise 15 gün devam edecek.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

18 Haz 2021 - 14:18 Malatya- Eğitim

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