OSB’lerde iş kazaları

Fatih Mahallesi’nde bulunan 1.OSB’de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan E.Ö., fabrikada çalıştığı esnada dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle sol el avuç içini falçata ile kesmesi sonucu, elinden hafif şekilde yaralandı.

Fatih Mahallesi’nde bulunan 1.OSB’de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan E.K., fabrikada çalıştığı esnada dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle sol el orta parmağını falçata ile kesmesi sonucu hafif şekilde yaralandı.

Özal Mahallesi’nde bulunan 2.OSB’de faaliyet gösteren fabrikada işçi olarak çalışan T.K., fabrikada çalıştığı esnada dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle mobilya parçalarının sağ ayağının üzerine düşmesi sonucu, hafif şekilde yaralandı.

Fatih Mahallesi’nde bulunan 1.OSB’de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan S.G., fabrikada çalıştığı esnada dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle dengesini kaybederek makinenin üzerine düşmesi sonucu, kalçasından hafif şekilde yaralandı.

(Haber Merkezi)