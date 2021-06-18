Yeşilyurt semaları rengârenk

Bu yıl Yeşilyurt’ta çocuklar özgürlüğün sınırlarını uçurtmalarıyla zorlayacak. Her şeyi kendi başına yapmak isteyen ve buna da hiç kimsenin müdahale etmesini istemeyen çocuklar için uçurtma, çok önemlidir. Çocukların uçurtma ile olan bu bağına Babalar Günü’nde kayıtsız kalmayan Yeşilyurt Belediyesi ‘Babamla Ben’ uçurtma şenliği düzenliyor.

19 Haziran’da Yeşilyurt Futbol Sahası’nda saat 10:00-12:00 arasında yapılacak olan etkinliğe tüm Malatyalılar davetli.