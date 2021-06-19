“Bizi pandemi değil, doğa şartları öldürüyor”

Bu yıl iklim şartlarından dolayı zor duruma düşen arıcılar, bal üretimi yapamıyorlar. Hava şartlarının soğuk olması nedeniyle arıların bal üretimi yapamadığını ifade eden Malatya Arı Yetiştiriciler ve Üreticiler Birliği İl Başkanı Ali Çolak, rekoltenin düşük olacağını dolayısıyla da hükümetten arıcılar için destek beklediklerini ifade etti.

Malatya çok öyle bir kuraklık içerisinde olduğunu dile getiren Çolak, her gelen yeni bir yılın bir önceki yılı arattığını söyledi.

“ALLAH’TAN UMUT KESİLMEZ”

Bu yıl arıcılık sezonunun iyi olmayacağını ileri süren Çolak,

Beydağı’na gittik, oradaki arıcılar ve kovanları gezdik. Öğle saatleri olduğu halde arıların soğuktan dışarıya çıkamadığını gördük. Arı dışarıya çıksa doğa yok, her şey kuru. Beypınar’ı civarlarına gittik. Adanalı, Adıyamanlı ve Malatyalı arıcılar vardı. Arı öyle bir hayvan ki, sabah gün aydınlanır aydınlanmaz dışarıya çıkması lazımken, gittiğimizde saat öğle saatleri olduğu halde dışarıda bir tane arı görmedik. Malatya arıcıları için çok vahim bir durum var. Hem doğa hem de hava şartları bu yıl arıların çalışmasına engel oluyor. Allah yardımcımız olsun. Allah’tan umut kesilmez, ama bu yıl arı sezonu hiç de iyi görünmüyor

şeklinde konuştu.

“ARICILAR ARILARINI ŞURUPLA BESLİYORLAR”

Arıların bal üretemediğini belirten Çolak,

Bu yıl koloni kayıpları oldu. Arıcılarımız Akdeniz bölgesinden getirdikleri arılarla kayıplarını tamamladılar. Hazırlıklarını güzel yaptılar. Ne yazık ki, Kayseri’den bu tarafa doğru yağışlar fazla olmadı. Arıcılar aileleriyle birlikte kovanlarının başındalar ve gerçekten ağlıyorlar. Şu anda değil rekoltenin fazla olması, arılar kendi yiyeceği balı bile bulamayacak. Arılar şu anda kendi kovanındaki balı tüketiyorlar bu da yetmiyor ve açlıktan dışarıya çıkamıyorlar. Çoğu arıcı arılarını şurupla besleyerek destek veriyor. Şu anda arının ürettiği bal, kendisine, dolayısıyla uçmasına yetmiyor. Bir araba nasıl benzinsiz çalışamıyorsa, arı balla beslenmezse uçmuyor

ifadelerini kullandı.

“ARICILIK ÜLKEMİZİN ECZA DEPOSU”

“Biz hükümetimizden destek bekliyoruz” diyen Başkan Çolak, şunları kaydetti:

Elbette pandemi bizi etkilemedi. Ancak doğa tamamen bizi etkiliyor. Hayvancılığı öldürdüler. Şimdi hayvancılığı ayağa kaldırmak için uğraşıyorlar. Destekler veriyorlar ama giden geri gelmiyor. Arıcılar şimdi zor da olsa ayaktalar, eğer arıcılık da ölürse bizi ayağa kaldırmak mümkün olmaz. Bundan dolayı bizler ayaktayken arıların desteklenmesi gerekiyor. Arıcılık ülkemizin ecza deposu. Arıcılar çok zorlanıyor. Destek bekliyoruz. Hayvancılığı yem fiyatları öldürdü. Üretici hayvanlarına bakamadığı için, bu işten de bir şey kazanamadığı için hayvanlıkla uğraşmayı bıraktılar. Bizi pandemi değil, doğa şartları öldürüyor. Biz ayağa kalmak istiyoruz, devletten bu anlamda destek bekliyoruz. Eğer arıcılar işi bırakır, başka yerlere yönelirlerse ne bitkilerde tozlaşma olur ne de üretilen o doğal balları, faydalı polen, propolis gibi doğal ilaçları bulabiliriz. Durum da gidişatı bu taraf gidiyor. Koloni başına, kovan başına veya arı başına destek olabilir, arıcılar bir an önce mutlaka desteklenmeli.