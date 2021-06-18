“Güzel İşleri Birlikte Yapacağız”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Arapgir Belediye’sine gelerek birtakım gezi ve temaslarda bulundu. Gezinin ardından Arapgirli vatandaşlarla buluşan Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un Türkiye’yi temsil ettiğini ve bu durumunda sorumluluklarını artırttığı ifade ederek,

İstanbul, Türkiye demek. İstanbul, Türkiye'nin her yerinden insanların geldiği ve oluşturduğu, dünyanın en güzel kenti. Ama sorumlulukları var. İstanbul güzel şeyler üretirse, Türkiye de üretiyor. İstanbul'da işler yoluna giriyorsa, Türkiye'de de işler yoluna giriyor. Onun için bizim sorumluluğumuz çok büyük İstanbul'da çok güzel işlere imza atacağız. Bu güzel imzamızı, Anadolu'nun da her yerine yaygınlaştırma konusunda güzel işleri birlikleri yapacağız

dedi..

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Gürbüz Bulut ve Ramazan Erdem, CHP Meclis üyeleri, CHP ilçe yönetimi ile vatandaşlar tarafından karşılanan İmamoğlu, ilçe merkezinde Belediye Binası önünde vatandaşlara hitap etti.

“BİZ İSTANBUL’DA MAYAYIZ”

İlk konuşmayı yapan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu,

Eziyet çekip birlikte ekip olup gelenler hepiniz hoş geldiniz. Sabah uçağından aldık, bu saate kadar fotoğraf çekme, sohbet etme, birbirinden coşkulu ortamlardan geldik. İstanbul bizim olmazsa olmazımız, Şu an aramızda birbirinden kıymetli misafirlerimiz var. Biz İstanbul’da mayayız. İstanbul bizim olmazsa olmazımız, dolayısıyla binlerce yıldır bu topraklarda olduğumuz süre içerisinde hep İstanbul’da olduk. Paşalarla, sadrazamlarla, valilerle, kadılarla, nazırlarla her yerde olduk. 7 başbakan çıkardı, Osmanlıda sadrazam dolayısıyla Ekrem Başkanıma biraz önce dedim ki ‘Başkanım sadrazamların koltuğunda sen oturuyorsun’ dolayısıyla İstanbul büyük bir kent Arapgir’de Yukarı Fırat’ta herkese kucak açan bir şehirdir

ifadelerini kullandı.

“SÖZÜMÜZDE DURDUK”

Seçim döneminde verdikleri sözü tuttuklarını belirten Milletvekili Veli Ağbaba,

Bugün Arapgir için bayram, İstanbul, Türkiye’nin en büyük kentinin Belediye Başkanı bugün Arapgir’de Haluk Cömertoğlu Arapgir Belediye Başkanı olduğu zaman söz vermiştik. İstanbul’un Türkiye’nin en büyük metropolünün Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu sizlerle buluşturacağız demiştik. Sözümüzde durduk Ekrem İmamoğlu geldi. Tabii biraz gecikmeli oldu biliyorsunuz, hem YSK seçimleri iptal etti, 23 Haziran’a kadar bekledik bir de korona vardı. İnşallah ülkemizden korona da gider diğer zararlı unsurlarda ülkemizden tez elden gider. İnşallah koronayı gönderdiğimiz gibi bu ülkenin fakirin fukaranın kanını emenleri, bu ülkede yolsuzluk yapanları, bu ülkede çetelerle, mafyalarla iş birliği yapanları da bir an önce bu topraklardan seçimle göndeririz

diye konuştu.

“BAHANEMİZ OLMADAN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

İstanbul’un Türkiye’yi temsil ettiğini ve bu durumunda büyük sorumluluk gerektirdiğini ifade eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,

İstanbul, Türkiye demek. İstanbul, Türkiye'nin her yerinden insanların geldiği ve oluşturduğu, dünyanın en güzel kenti. Ama sorumlulukları var. İstanbul güzel şeyler üretirse, Türkiye de üretiyor. İstanbul'da işler yoluna giriyorsa, Türkiye'de de işler yoluna giriyor. Onun için bizim sorumluluğumuz çok büyük. İstanbul'da çok büyük işlere imza atıyoruz. Çok çalışıyoruz ekip arkadaşlarımla. 14 belediye başkanı arkadaşımla, İstanbul'un her noktasında, çok güzel işler yapıyoruz. O kadar çok işimiz var ki. İşimizi yaparken, bir de arkamızdan tutup, yapmamamız için çekenler de var. Ama bilmiyorlar ki, o bir avuç insan bizi böyle arkaya çekiyor ya bizi milyonlarca insan ileriye çekiyor, ileriye çekiyor. Hala bunu anlayamadılar. Yani bizi yıldıramazlar. Bahanemiz olmadan, çok çalışacağız. İstanbul'da çok güzel işlere imza atacağız. Bu güzel imzamızı, Anadolu'nun da her yerine yaygınlaştırma konusunda güzel işleri birlikleri yapacağız. Türkiye'mizin önü açık. Milletimizin önü açık. Asla umudunuzu kaybetmeyin. En zor koşullarda bile, en üst seviyede dayanışma gösterin. Çok güzel günler bizleri bekliyor. İstanbul'da olduğu gibi, bütün Türkiye'de de her şey çok güzel olacak

dedi.

Belediye Başkanı İmamoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

Bu sıcaklığınız, aslında ülkemizin her karış toprağındaki sıcaklığı hissettiriyor. Türkiye'miz o kadar güzel bir ülke ki, insanları o kadar güzel insanlar ki… Bu milletin arasına dönem dönem bazı nifak tohumlarını sokmak isteyenler, bazı zorluklar çıkartmak isteyenler, insanları birbirinden ayrıştıranlar, ötekileştirenler şu güzel nimetin farkında değiller ya ben vallahi onlara acıyorum. Allah, onlara akıl versin. Ben bu toplumun, bu milletin kendi değerlerine, topraklarına, insanına, yurduna, vatanına, bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk’üne olan o güzel düşkünlüğüne hayranım.

İMAMOĞLU: DERDİNİZİ, DERT EDİNECEĞİZ

Arapgir ziyaretinden sonra günü noktalayan İmamoğlu dünde Doğanşehir üzerinden Adıyaman’a yol aldı. Doğanşehir’in Çığlık Mahallesi’nde, coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan İmamoğlu’nun Hekimhan, Arguvan ve Arapgir programı tam bir miting havasında geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Malatya’daki temaslarına bugün Doğanşehir ilçesiyle devam etti. İlçeye gitmek üzere yola çıkan İmamoğlu, Çığlık Mahallesi’nde vatandaşların yoğun ilgisi üzerine konvoyunu durdurdu. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, Malatya-Doğanşehir güzergâhı üzerinde sayıları her geçen gün artan maden ocaklarına temas etti.

İmamoğlu, maden ocaklarının faaliyetlerini ‘doğa katliamı’ olarak niteleyerek,

Doğa katliamı maalesef ülkemizde sıradan bir iş haline geldi. Orada yaşayan insanları düşünmeyen bir anlayışın yaptığı hiçbir işten bereket gelmez. O bakımdan sizin bu feryadınızın yanındayız. Sizlerin derdini tüm milletvekillerimizle dert edineceğiz

dedi.

Çığlık üzerinden Sürgüye devam eden İmamoğlu burada da yoğun bir ilgiyle karşılandı. İmamoğlu, Sürgü’ de de yüzlerce tütün üreticisiyle bir araya gelip yerli tütünün ekimi ve satışına gelen yasakları, cezaları değerlendirdi.