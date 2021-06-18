Malatya’da hızlı bir düşüş var

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 5-11 Haziran tarihleri arasında 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Haritaya göre, Kars 129,51 ve Bolu 107,05 en çok vaka görülen iller olurken, kırmızı kategoride yer aldı.

5-11 Haziran 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 55,20, Ankara'da 94,87, İzmir'de 32,04 oldu.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER ARASINDA MALATYA’DA YER ALIYOR

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını kapsamında Malatya’da hızlı bir düşüş olduğu görülüyor. Malatya’da 22-28 Mayıs tarihleri arasında 100 binde 73,43 olan vaka sayısı, 29 Mayıs- 4 Haziran döneminde 100 binde 77,68’e yükselmişti. Kentte, 5-11 Haziran tarihleri dönemimde ise vaka sayısı 55,82 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, 5-11 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayıları yüksekten düşüğe şu şekilde oluştu:

"Kars-129,51, Bolu-107,05, Eskişehir-99,79, Gümüşhane-98,8, Tokat-97,51, Erzurum-95,08, Ankara-94,87, Sivas-88,85, Erzincan-88,3, Kütahya-88,26, Kayseri-86,46, Çorum-80,36, Rize-80,15, Ağrı-80,12, Bitli-76,64, Isparta-76,54, Zonguldak-74,76, Düzce-74,3, Kastamonu-70,41, Yozgat-66,33, Bilecik-66,3, Çankırı-66, Trabzon-65,65, Bartın-64,33, Kocaeli-62,49, Sakarya-62,15, Niğde-61,31, Ordu-59,76, Bayburt-58,6, Kırklareli-58,05, Kırşehir-56,78, Malatya-55,82, Afyonkarahisar-55,37, İstanbul-55,2, Kırıkkale-54,9, Diyarbakır-52,88, Elazığ-52,55, Muş-52,54, Giresun-52,15, Balıkesir-51,92, Tekirdağ-49,86, Denizli-49,48, Karaman-49,43, Bursa-49,29, Konya-49,29, Samsun-46,6, Ardahan-45,76, Artvin-44,84, Siirt-44,4, Uşak-42,23, Batman-41,59, Karabük-41,05, Çanakkale-39,7, Nevşehir-39,68, Hakkari-39,57, Van-37,85, Gaziantep-37,84, Mardin-37,79, Burdur-37,07, Aksaray-34,99, Manisa-34,95, Yalova-33,69, Muğla-33,37, Şanlıurfa-33,14, Sinop-32,8, İzmir-32,04, Amasya-30,7, Bingöl-30,52, Kilis-28,71, Antalya-28,49, Tunceli-22,77, Şırnak-21,57, Kahramanmaraş-19,35, Adıyaman-18,34, Iğdır-16,89, Aydın-16,53, Mersin-16,48, Edirne-16,43, Adana-7,7, Osmaniye-7,66, Hatay-5,97."