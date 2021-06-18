Kilise de yapılsın okulumuz da

Malatya Çavuşoğlu Mahallesi’nde bulunan Taşhoron Kilisesi Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ediliyor. Kilise civarında oturan mahalle sakinleri restorasyon çalışmalarından memnun, ancak kilisenin hemen yanında bulunan ortaokulun depremden yıkılmasından dolayı öğrencilerin okula sığmadığını dile getirdiler. Mahalle sakinlerinden Kazım Tuluk,

Depremden dolayı ortaokulumuz yıkıldı. Üzerinden bir sene geçti hala bir kazma vurulmadı. 3 ay sonra okullar açılacak, 3 ay sonra eğitim nasıl olacak merak ediyorum. Şimdi ilkokul ve ortaokulu birleştirdiler öğrencilerimiz okula sığamıyor. Her sınıfta 40 kişi oturuyor. Tamam, kilise de güzel bir hizmet ama biz mahalle olarak okulumuzu istiyoruz

dedi.

Uzun yıllar boyunca bakımsız ve terk edilmiş durumda olan Taşhoron Kilisesi Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ediliyor. Restorasyon çalışmaları hemen hemen bitmek üzere olan kilise, tamamlandığı takdirde kültür turizmi amacıyla ziyaretçilerine açılacak. Faaliyete giren kilisede yerli ve yabancı turistler ağırlanacak.

Bir mahalle sakini,

Kiliseyi yapıyorlar, güzelde yapılıyor. Kilise yapılmadan önce kapısı vardı, kapı kilitliydi ve anahtarda muhtardaydı. O nedenle restore edilmede önce herhangi bir taşkınlık veya bir olay olmadı. Eğer gelip ziyaret etmek isteyenler olursa gelip muhtar gelip açıyordu ve ziyaret ediyorlardı

ifadelerini kullandı.

“BİZİM BİR OKUL SORUNUMUZ VAR”

Mahalle sakini Kazım Tuluk, Taşhoron Kilisesinin yapımından memnun olduğunu ifade ederek, kilisenin yanında bulunan ve depremden dolayı yıkılan okul binasının da yapılmasını istedi. Tuluk,

Burası restore edilmeden önce de ziyaretçileri çoktu. Tamam, burada pek giden çok ama yurt dışından gelen ziyaretçileri çoktu. Özellikle Fransa’dan Kanada’dan gelenler oluyordu. Buraya gelenlerde zamanında burada göç eden insanlar, burada belki 3-5 kişi vardır veya yoktur. Ama kültür turizmi açısından çok güzel bir çalışma yapılıyor. Fakat bizim bir okul sorunumuz var. Depremden dolayı ortaokulumuz yıkıldı. Üzerinden bir sene geçti hala bir kazma vurulmadı. 3 ay sonra okullar açılacak, 3 ay sonra eğitim nasıl olacak merak ediyorum. Şimdi ilkokul ve ortaokulu birleştirdiler öğrencilerimiz okula sığamıyor. Her sınıfta 40 kişi oturuyor. Tamam, kilise de güzel bir hizmet ama biz mahalle olarak okulumuzu istiyoruz. Kilisede, camide yapılsın biz bir şey demiyoruz ama bizim önce okulumuzu yaptırsınlar. Her kesin inancına saygı duymak gerekiyor. Benim görüşüm ayrıdır, senin görüşün ayrıdır. Ama bizim ortaokulumuzu yapmadılar. Okul benim için bilim yuvası, okul yıkıldığı için öğleden önce ortaokul geliyor, öğleden sonra ilkokul geliyor. Böyle okuma olur mu? gidin bakın bir sınıfta 40-50 kişi pandemi döneminde böyle olur mu? Salköprü, Bentbaşı, Çavuşoğlu mahallelerindeki tüm çocuklar bu okula geliyor

diye konuştu.

“SADECE ERMENİ VATANDAŞLAR DEĞİL BURAYI HERKES GEZEBİLİR”

Çavuşoğlu Mahalle Muhtarı Mürteza Ede, kilisede yapılan çalışmaları şöyle anlattı:

Taşhoron Kilisesi yapıldı. Hemen hemen bitmek üzere, içi bitti, dışının peyzaj kısmı kaldı. Normal şartlarda bir ay içerisinde hepsi bitecek. Burası ibadete de açılacak, devamlı olarak değil ama kendi ibadet günlerinde gelip burayı ziyaret edip ibadetlerini yapabilecekler. Ermeni vatandaşlar, yoğunluk olarak İstanbul’dan geliyorlar. Daha doğrusu buradan göç edenler ve turist kafilesi olarak da gelenler oluyor. 4-5 araba gelip, ziyaret edip gidiyorlardı. O zamanlar içi yapılmadığı için sadece ziyaret amaçlı gelirlerdi. Selahattin Gürkan Başkanım, çok büyük bir hizmet yaptı. Ona buradan çok teşekkür ederim. İnsanlar gelir, başka yerlerden turistlerimiz gelir, sadece Ermeni vatandaşlar değil burayı herkes gezebilir. Burada güvenliğimiz olacak, o nedenle isteyenler ziyarete gelebilir.

Çavuşoğlu Mahallesi’nde yıkılan Necatibey Ortaokulu’nun pandemi nedeniyle geciktiğini belirten Mürteza Ede,

Okulumuz depremden dolayı yıkıldı. Yıkıldığı için ortaokulumuz yapılacak, pandemiden dolayı bir aksaklık oldu. Şimdilik biraz idare etmemiz lazım. Sabah ortaokul, öğleden sonra da ilkokul geliyor. Bu durumu idare etmemiz lazım her şey birden bire olmuyor. Okulumuz yapılacak, ondan yana bir sorun yok. Vali Bey, söz verdi. Buradan Vali Beye de teşekkür ederim

şeklinde konuştu.

“RESMİ BİR KAZIYDI AMA RESTOREYİ YAPMADILAR”

2014 yılında kilise için yapılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmadığın ve bu çalışmaların 5-6 ay sürdüğüne dikkat çeken Muhtar Mürteza Ede,

2014 yılında Kilisenin oraya geldiler, biz restore yapacağız dediler, sonra kilisenin içinden toprak çıkardılar, o toprakların hepsini bahçeye çıkarttılar. İçine ağaçlar diktiler ve bu çalışmalar 5-6 ay boyunca devam etti. Ondan sonra burayı terk edip gittiler. O çıkan toprağı da elediler, Ermeni mezarlığına götürdüler. Tabii resmi bir kazıydı ama restoreyi yapmadılar. Kilisenin sol tarafında bir sığınak vardı. 33 sene önce biz çocukken oranın içine girerdik ve bu yolun Eski Malatya’ya kadar gittiği söylenirdi. Sonra o çukur kapandı ve kayboldu

dedi.