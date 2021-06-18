Patlamada yaralanan genç kurtarılamadı

Olay, 13 Haziran günü il merkezinde İlyas Mahallesi Turgut Temelli Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Dairede, mutfak tüpünün patlaması sonrası yangın meydana geldi. Patlama ve çıkan yangın sonucunda ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, apartmanın diğer dairelerinde de hasarlar oluştu.

Meydana gelen patlama sırasında evde olan Deniz Kılavuz (30) Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kılavuz, olaydan 4 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yapılan incelemede evde doğalgaz kullanılmadığı, evin içinde 2 adet tüp bulunduğu ve patlamaya tüplerin neden olduğu ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.