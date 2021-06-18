Busabah Malatya Busabah Malatya
18 Haz 2021 - 10:11- Asayiş G: 18 Haz 2021 - 10:15

Patlamada yaralanan genç kurtarılamadı

Malatya’da genç günlerde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında yaralanan ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınan bir kişi, olaydan 4 gün sonra hayatını kaybetti.

FERDİ DURDU
FERDİ DURDU Tüm Haberleri
mask

Olay,  13 Haziran günü il merkezinde İlyas Mahallesi Turgut Temelli Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Dairede, mutfak tüpünün patlaması sonrası yangın meydana geldi. Patlama ve çıkan yangın sonucunda ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, apartmanın diğer dairelerinde de hasarlar oluştu.

Meydana gelen patlama sırasında evde olan Deniz Kılavuz (30) Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kılavuz, olaydan 4 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yapılan incelemede evde doğalgaz kullanılmadığı, evin içinde 2 adet tüp bulunduğu ve patlamaya tüplerin neden olduğu ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

18 Haz 2021 - 10:11 Malatya- Asayiş

Muhabir Ferdi Durdu

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Son arzusu karpuz oldu mask
Son arzusu karpuz oldu
Polisten zehir tacirlerine operasyon mask
Polisten zehir tacirlerine operasyon
Durdurulan araçta silahlar ele geçirildi mask
Durdurulan araçta silahlar ele geçirildi
Malatya'da inşaat firmasına dolandırıcılık operasyonu mask
Malatya'da inşaat firmasına dolandırıcılık operasyonu
75 daireyi birden fazla kişiye satarak 9,5 milyonluk vurgun yaptılar mask
75 daireyi birden fazla kişiye satarak 9,5 milyonluk vurgun yaptılar
İtfaiye 3 ilçede yangınlara müdahale etti mask
İtfaiye 3 ilçede yangınlara müdahale etti
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Yönetim Kesenin Ağzını Açtı! mask
Yönetim Kesenin Ağzını Açtı!
Kaplanda liste kabarık mask
Kaplanda liste kabarık
“EKREM İMAMOĞLU MALATYA’YA GELİYOR” mask
“EKREM İMAMOĞLU MALATYA’YA GELİYOR”
YMS’de Wakaso iddiası mask
YMS’de Wakaso iddiası
Aabid ve Azubuike İçin Görüşmeler Başladı! mask
Aabid ve Azubuike İçin Görüşmeler Başladı!
Robin İle Yolar Ayrılıyor mask
Robin İle Yolar Ayrılıyor

GALERİ

“Her şey çok güzel olacak” mask
“Her şey çok güzel olacak”
Malatyalı Şampiyonlar Paris’te Kulaç Atacaklar mask
Malatyalı Şampiyonlar Paris’te Kulaç Atacaklar
Hibeyle başladıkları çilek üretiminde taleplere yetişemiyorlar mask
Hibeyle başladıkları çilek üretiminde taleplere yetişemiyorlar
Yolun karşısına geçmek için ölümü göze alıyorlar mask
Yolun karşısına geçmek için ölümü göze alıyorlar
Malatya'da akrabalar arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan 1 kişi ağır yaralandı. mask
Malatya'da akrabalar arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan 1 kişi ağır yaralandı.
Ödül töreni 25 Haziran’da mask
Ödül töreni 25 Haziran’da
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL