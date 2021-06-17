İntiharı emniyet müdürü önledi

Alınan bilgiye göre olay, Çevreyolu’nda bulunan üstgeçitte meydana geldi. Bunalıma giren ve eve gitmek istemediğini söyleyen bir genç, üst geçide çıkarak, intihar etmek istedi. Olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye görevlileri sevk edildi. Emniyet ekipleri, genci ikna etmeye çalışırken, atlama ihtimaline karşın itfaiye ekipleri üst geçidin altına branda açıp önlem aldı.

Olay yerine gelen Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, gencin durumu hakkında bilgi aldı. Dağdeviren, bir süre konuştuğu genci intihardan vazgeçirerek, çıktığı yerden indirdi.

Dağdeviren, eve gitmek istemeyen gencin uygun bir yere yerleştirilmesi talimatını verdi.