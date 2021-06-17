Busabah Malatya Busabah Malatya
17 Haz 2021 - 18:53- Asayiş G: 17 Haz 2021 - 18:59

İntiharı emniyet müdürü önledi

Malatya’da intihar etmek isteyen genci, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ikna ederek, çıktığı yerden indirdi.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
mask

Alınan bilgiye göre olay, Çevreyolu’nda bulunan üstgeçitte meydana geldi. Bunalıma giren ve eve gitmek istemediğini söyleyen bir genç, üst geçide çıkarak, intihar etmek istedi. Olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye görevlileri sevk edildi. Emniyet ekipleri, genci ikna etmeye çalışırken,  atlama ihtimaline karşın itfaiye ekipleri üst geçidin altına branda açıp önlem aldı.

Olay yerine gelen Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, gencin durumu hakkında bilgi aldı. Dağdeviren, bir süre konuştuğu genci intihardan vazgeçirerek, çıktığı yerden indirdi.

Dağdeviren, eve gitmek istemeyen gencin uygun bir yere yerleştirilmesi talimatını verdi.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Kural ihlaline 98 bin 100 TL ceza mask
Kural ihlaline 98 bin 100 TL ceza
665 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi mask
665 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi
Kuryelere silahlı saldırı mask
Kuryelere silahlı saldırı
Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı mask
Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
Malatya'da traktör kazası: 1 yaralı mask
Malatya'da traktör kazası: 1 yaralı
Traktör kazası 1 yaralı mask
Traktör kazası 1 yaralı
31 bin 750 kök kenevir ele geçirildi mask
31 bin 750 kök kenevir ele geçirildi
9 kişiye sokağa çıkma yasağı ihlali cezası mask
9 kişiye sokağa çıkma yasağı ihlali cezası
Otomobil şarampole düştü: 1'i polis 2 yaralı mask
Otomobil şarampole düştü: 1'i polis 2 yaralı
Jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor mask
Jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor

17 Haz 2021 - 18:53 Malatya- Asayiş

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Son arzusu karpuz oldu mask
Son arzusu karpuz oldu
Polisten zehir tacirlerine operasyon mask
Polisten zehir tacirlerine operasyon
Durdurulan araçta silahlar ele geçirildi mask
Durdurulan araçta silahlar ele geçirildi
Malatya'da inşaat firmasına dolandırıcılık operasyonu mask
Malatya'da inşaat firmasına dolandırıcılık operasyonu
75 daireyi birden fazla kişiye satarak 9,5 milyonluk vurgun yaptılar mask
75 daireyi birden fazla kişiye satarak 9,5 milyonluk vurgun yaptılar
İtfaiye 3 ilçede yangınlara müdahale etti mask
İtfaiye 3 ilçede yangınlara müdahale etti
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
YMS 7 oyuncuyla anlaşmayı planlıyor mask
YMS 7 oyuncuyla anlaşmayı planlıyor
Kaplanda liste kabarık mask
Kaplanda liste kabarık
“EKREM İMAMOĞLU MALATYA’YA GELİYOR” mask
“EKREM İMAMOĞLU MALATYA’YA GELİYOR”
YMS’de Wakaso iddiası mask
YMS’de Wakaso iddiası
Yönetim Kesenin Ağzını Açtı! mask
Yönetim Kesenin Ağzını Açtı!
Aabid ve Azubuike İçin Görüşmeler Başladı! mask
Aabid ve Azubuike İçin Görüşmeler Başladı!

GALERİ

“Her şey çok güzel olacak” mask
“Her şey çok güzel olacak”
Malatyalı Şampiyonlar Paris’te Kulaç Atacaklar mask
Malatyalı Şampiyonlar Paris’te Kulaç Atacaklar
Hibeyle başladıkları çilek üretiminde taleplere yetişemiyorlar mask
Hibeyle başladıkları çilek üretiminde taleplere yetişemiyorlar
Yolun karşısına geçmek için ölümü göze alıyorlar mask
Yolun karşısına geçmek için ölümü göze alıyorlar
Malatya'da akrabalar arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan 1 kişi ağır yaralandı. mask
Malatya'da akrabalar arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan 1 kişi ağır yaralandı.
Ödül töreni 25 Haziran’da mask
Ödül töreni 25 Haziran’da
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL