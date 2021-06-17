Yönetim Kesenin Ağzını Açtı!

Sparta Prag'dan kiralanan Benjamin Tetteh'in satın alma opsiyonu konusunda Çekya kulübüyle görüşmelerini sürdüren Yeni Malatyaspor yönetimi, normal satın alma değeri 4,2 milyon Euro olan Ganalı oyuncunun bonservis bedelini pazarlıklar sonucu 3 milyon Euro’ya kadar düşürdü. Teknik direktör İrfan Buz’un transfer listesinde en üst sırada yer alan Benjamin Tetteh’in gelecek vaat etmesi üzerine sarı kırmızılı kulübün kurmayları transferin tamamlanması için yoğun mesai harcıyor. Geçtiğimiz haftalarda adı Gaziantep Futbol Kulübü ile de zikredilen Tetteh’in Yeni Malatyaspor’da kalmaya sıcak baktığı Çekya kulübüyle anlaşılması halinde sarı kırmızılı kulüple 2+1 yıllık sözleşmeye imza atmaya yakın olduğu ifade edildi.

ABOUBAKAR KAMARA DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA

Kariyerine Türkiye’de devam etmek isteyen Ganalı oyuncu için kesenin ağzını açan Yeni Malatyaspor yönetiminin ayrıca Fulham ile sözleşmesi sona eren Aboubakar Kamara konusunda da bu futbolcudan gelecek haberi bekliyor. Transfer görüşmesi için İstanbul’a davet edilen Kamara’nın Yeni Malatyaspor’lu yöneticilere henüz olumlu yanıt vermediği ve diğer kulüplerden gelen teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi. Kamara’dan gelecek olumsuz habere karşılık alternatif isimlere yönelen sarı kırmızılı yönetim, geçen sezon Sırbistan'ın Partizan takımında kiralık oynayan ve Lugano'yla sözleşmesi sona erecek olan Filip Holender ile temasa geçmeye hazırlanıyor.