Şüpheli şahsın evinden bin 850 kök hint keneviri çıktı

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesi Kapıkaya Mahallesi’nde ikamet eden ve “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan 3 ayrı yakalama kararı bulunan şahsın bahçesinde ve evinde arama gerçekleştirdi. Jandarma tarafından yapılan arama neticesinde evin farklı noktalarında 11 gram kubar esrar, bin 850 kök hint keneviri ve 110 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.
(iha)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.