Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Hematoloji Ünitesi İhtiyacı 3 Kalem Tıbbi Demirbaş Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.'' ifadeleri yer aldı.

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