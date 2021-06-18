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18 Haz 2021 - 10:00- Gündem

“Eski Malatya’ya modern bir meydan yapılacak”

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Eski Malatya bölgesine modern bir meydan yapılacağını açıkladı.
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Milletvekili Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ile birlikte Battlgazi İlçesi Eski Malatya’da vatandaşlarla bir araya gelerek, kendisine iletilen sorun, istek ve talepleri dinledi.

Eski Malatya’da 472 adet deprem konutu inşaatının temmuz ayı sonunda biteceğini ifade eden Çalık, “Eski Malatya bölgesinin kimliğini de yansıtacak şekilde modern bir meydan yapılacak. Eski Malatya, modern bir meydana kavuşacak. Sulama ile ilgili sorunların çözümü için proje hazırlanacak” dedi.

Milletvekili Öznur Çalık, daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u telefonla arayarak, vatandaşlarla görüştürdü. Muhtar ve mahalle sakinleri Bakan Kurum’a, “Eski Malatya’mıza kazandırılan 472 konut için teşekkür ediyoruz. Eski Malatya’mızın kimliğini yansıtacak ve adına yakışacak bir meydanı kazandıracağınıza da inanıyoruz” dediler. Bakan Kurum ise “Malatya ve Battalgazi’ye birçok yatırım yaptık. Eski Malatya’mıza da ne gerekiyorsa milletvekillerimizle, başkanımızla birlikte yürütürüz” ifadelerini kullandı.

“HER BÖLGEYE AYRI AYRI ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de “Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere sizin gayretlerinizle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın öncülüğünde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Gelincik Tepesi’nde yapılan 1.Etap 678 konutu hak sahiplerine teslim ettik” diye konuştu. AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise Bakan Kurumu“Çok teşekkür ediyoruz. Allah sizden razı olsun, desteklerinizi bekliyoruz.” dedi. Milletvekili Öznur Çalık da “Murat Kurum Bakanımızla gurur duyuyoruz. Kıymetli bakanım çok teşekkür ediyoruz. Rabbim gücünüzü artırsın” ifadelerini kaydetti. Milletvekili Çalık ayrıca, Eski Malatya’da esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden, kendisine iletilen sorun, istek ve talepleri dinleyen Çalık, “Her bölgeye ayrı ayrı çalışmalar yapıyoruz. Gençlik merkezi, camisi, okul bütün hizmetleri getiriyoruz. Burası bizim atamızın toprağı ve hepimizin beslendiği topraklar” dedi.

(Bülten)

18 Haz 2021 - 10:00 Malatya- Gündem

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