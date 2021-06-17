Yeşilyurt’a Modern Güreş Sahası Kazandırılıyor

Mollakasım mahallesinde toplam 6 dönüm alan üzerindeki Ahmet Atılgan Parkı ile Güreş Sahasını modern ve güçlü bir yatırımla nezih bir görüntüye kavuşturacaklarını dile getiren Çınar, 570 kişilik yeni tribünü, spor sahası, kafeteryası, soyunma odaları ve sosyal donatılara sahip ‘Spor Kompleksi’ projesiyle bölgeye olan ilgiyi artıracaklarını söyledi.

Ahmet Atılgan Parkı ile Güreş Sahasının olduğu bölgede devam eden dönüşüm yatırımlarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Temiz havası ve doğal bir atmosferin içerisinde olan parkımız ve güreş sahamızın olduğu yaklaşık altı dönümlük alanı modern bir projeyle turizme kazandırmak için çok yoğun çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız Spor Toto Teşkilatımızla işbirliği halinde hizmete sunacağımız spor kompleksimiz alanında ki çevre düzenleme ve kazı işlemlerimiz devam etmektedir. Bölgemizde artık geleneksel hale gelen karakucak güreşlerimizin günümüz şartlarına göre güzel ve modern alanlarda yapılmasını sağlayarak, tarihi sporumuzu gelecek nesillere taşımış olacağız” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)