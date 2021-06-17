Motosiklet hırsızları yakalandı

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde meydana gelen faili meçhul elektrikli motosiklet hırsızlığı ile ilgili bir çalışma yürüttü.

Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinde, 3 şüphelinin elektrikli motosikleti sürükleyerek, olay yerinden ayrıldıklarını belirledi. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden görevliler, hırsızlık şüphelilerini çaldıkları elektrikli motosiklet ile birlikte yakaladı.

Motosikleti sahibine teslim eden emniyet ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında ilgili tahkikata başlandığı bildirildi.

(Haber Merkezi)