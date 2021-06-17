Motosiklet hırsızları yakalandı

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde meydana gelen faili meçhul elektrikli motosiklet hırsızlığı ile ilgili bir çalışma yürüttü.
Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinde, 3 şüphelinin elektrikli motosikleti sürükleyerek, olay yerinden ayrıldıklarını belirledi. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden görevliler, hırsızlık şüphelilerini çaldıkları elektrikli motosiklet ile birlikte yakaladı.
Motosikleti sahibine teslim eden emniyet ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında ilgili tahkikata başlandığı bildirildi.
(Haber Merkezi)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.