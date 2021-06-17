Araç kiralama kavgası kanlı bitti

Malatya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, İstasyon Caddesi’nde meydana gelen olayda, araç kiralama konusundan dolayı husumetli olan iki taraf, işyeri içerisinde kavga etti. Pompalı tüfeğinde kullanıldığı kavgada, burun ve yüzünün belli kısmına darp alan H.A. yaralandı.

Pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada, işyeri içerisinde bir kartuş tıpası bulunurken, iş yerinde ızrar meydana geldi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada şüpheliler, 2 tüfekle birlikte yakalanırken, konuyla ilgili adli tahkikata başlandı.

(Haber Merkezi)