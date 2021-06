Behind The Doors ile İngilizce öğrendiler

Gazi Ortaokulu’nda İngilizce Öğretmeni Banu Dinas ile 8 öğrenci tarafından hazırlanan ‘Behind The Doors’ isimli eTwinning projesi başarıyla tamamlanırken, başarı gösteren öğrencilere sertifika verildi.

İngilizce Öğretmeni Banu Dinas, ‘Behind the Doors’ eTwinning projesi kapsamında öğrencilerle birlikte 3 aylık bir çalışma yürüttü. Banu Dinas yürütücülüğünde, "Behind The Doors" isimli e Twinning projesi kapsamında ilk olarak öğrencilerin kendilerini tanıtan İngilizce videolar hazırlayarak, yayınladılar.

Dinas, öğrencilerle düzenlediği bir webinarda Wordart Web 2.0 aracını tanıtarak, onlardan eTwinning'in çağrıştırdığı kelimelerden Wordart Web 2.0 aracını kullanarak her birinin birer kelime bulutu hazırlamasını istedi. Bu etkinlik sayesinde öğrenciler hem yeni bir web 2.0 aracını hem de yeni İngilizce kelimeleri eğlenerek öğrendi.

Projede yer alan öğrenciler ayrıca, Turizm Haftası’nda UNESCO Dünya Miras Listesinde Türkiye'de yer alan eserlerden Hattuşa ve Bergama'nın posterlerini Web 2.0 araçlarından Canva kullanarak tasarladılar. Öğrenciler ayrıca, 9 Mayıs Avrupa Günü için tüm karışık okul takımlarının her birinin bir Avrupa ülkesini tanıtmasına ve sonunda bu tanıtımları bir araya getirerek e-kitap oluşturdu.

Dinas, eTwinning’in 2005 yılından buyana var olan bir platform olduğunu kaydederek, Avrupa ve Türkiye’deki okulların ve öğrencilerin bir arada etkinlikler, eğitimsel çalışmalar yapabileceği bir platform olarak çeşitlik etkinliklerde bulunulduğunu ifade etti.

‘Behind The Doors’ projesi kapsamında 3 aylık bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Dinas, şunları söyledi:

Ulusal bir proje olarak Malatya’nın yanı sıra Zonguldak, Bursa, Ankara ve Samsun’daki okullarla birlikte bir proje ortaya çıkarttık. Projenin ortaya çıkış hikâyesi içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde bu durumdan en çok etkilenen çocuk ve gençlerimiz için bir şeyler yapmak istememizdi. Kapılar ardına sıkış kalmalarına gönlümüz el vermiyordu. Bu anlamda projemizin adını Behind The Doors olarak belirledik. Kapılar ardında sıkış kalmış çocuklarımıza ve gençlerimize İngilizce öğretmenleri olarak hem yabancı dillerini geliştirsinler hem Web 2.0 araçlarını öğrensinler, çağı yakalasınlar hem de sosyal, kültürel ve pedagojik olarak onlara yardımımız dokunsun, onları geliştirelim istedik. Bu amaçla projeye başladık. 3 ay içerisinde her ay 2 etkinlik planladık. Çocuklarımızı sosyal ve kültürel olarak geliştirebileceğimiz, yabancı dil kullandırabileceğimiz etkinlikleri seçmeye gayret ettik. Öğrencilerimizde büyük bir özveriyle çalıştılar. Özgüvenleri de bu süreçte arttı. Bu çalışmaların yabancı dil öğrenmelerinin yanı sıra diğer derslerine de etkisi oldu.

Dinas, projeden olumlu sonuç aldıklarını ifade ederek,

Proje kapsamında önceliğimiz çocuklarımıza yabancı dil kullandırmak oldu. Bunun yanında Web 2.0 araçlarının kullandırdık. Çocuklarımızın hepsi Web 2.0 aracını bilmiyorlardı, ilk kez kullandılar ve şuanda birçok Web 2.0 aracını kullanabilir hale geldiler. Sosyal ve kültürel olarak yabancı dillerine katkıda bulunabilecek etkinlikleri seçtik

dedi.

Proje kapsamında öğrencilerle kendilerini geliştirebilecekleri ve İngilizce öğrenebilecekleri farklı etkinlikler yaptıklarını anlatan Dinas,

Afiş, poster tasarlattık, logo ve animasyonlar hazırlattık. İngilizce Öğretmeni olduğum için Avrupa’daki ülkeleri ve kültürümüzü ayrıntılı bir şekilde tanımalarını istedik. Buna yönelik etkinlikler seçtik. Birde onların ne kadar etkilendiklerini görmek için içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde onları anlamaya yönelik etkinlikler belirledik. 3 ayda 6 kaliteli ve özgün etkinlik ortaya koyduk. Birde final etkinliğimiz oldu. Çocukların pandemi döneminde yaşadıkları duyguları daha iyi anlamak adına diğer ortaklarımızla birlikte ortaya sesli bir hikâye ortaya koydular

diye konuştu.