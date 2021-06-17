Gurbetteki Malatyalıların dört gözle beklediği kayısı hediyelik olarak tezgâhlarda yerini aldı. Hal böyle olunca kayısı ulaştırmadaki en büyük görev şehirlerarası yolcu otobüslerine düşüyor. Bir firmanın günlük olarak, gönderdiği kayısı kilosu ise 1.5 tona kadar ulaşıyor. Bir firmada bagaj görevlisi olan Orhan Araç konu hakkında,

Kayısı yoğunluk olarak genelde İstanbul’a gidiyor. Tabii diğer illere de gidiyor ama en çok İstanbul’a gönderiyoruz. Her sefer sayısında yollanan kayısı miktarı değişiyor. Bazen 100 bazen 50 koli birden yolluyoruz. Ama İstanbul’a giden hemen her arabaya 1.5 ton kayısı yüklüyoruz

dedi.

“EN ÇOK İSTANBUL’A GÖNDERİYORUZ”

Bir firmada bagaj görevlisi olan Orhan Araç, kayısının en çok İstanbul’a gönderildiğini söyledi. Araç,

Kayısı yoğunluk olarak genelde İstanbul’a gidiyor. Tabii diğer illere de gidiyor ama en çok İstanbul’a gönderiyoruz. Her sefer sayısında yollanan kayısı miktarı değişiyor. Bazen 100 bazen 50 koli birden yolluyoruz. Ama İstanbul’a giden hemen her arabaya 1.5 ton kayısı yüklüyoruz. Günde 3 araba seferimiz oluyor, yeri geliyor 300 koli kayısı gönderiyoruz

diye konuştu.

Hediyelik kayısının yanı sıra ticari olarak da kayısı gönderiminin yapıldığını ifade eden Orhan Araç,

Bazen kişilerin aileleri gelip 5,1,20 kilo kayısı teslim ediyor, bu hediyelik olan kısım için geçerli fakat İstanbul’a ticari amaçlı da yolluyoruz. O zaman 100 koli kayısı gider ve bu 10’ar kilodan bir tona tekabül ediyor. Zaten yaş kayısı gönderme daha yeni başladı sene de 25-30 gün yaş kayısı yolluyoruz. Yollanacak kayısılar için bagaj ücreti de alınıyor. Bu fiyat kilosuna göre değişiyor. 5 kilogramı 5 TL, 10 kilosu 10 TL, yani kilosunu 1 TL’ye yolluyoruz

ifadelerini kullandı.

MAŞTİ de esnaf olan Seyfettin Eroğlu,

MAŞTİ’de hediyelik kayısı satıyorum. Otogardaki yolcu azlığından dolayı iş denilen olay neredeyse sıfır, hediyelik kayısılara göre şu anda yaş kayısı yine daha iyi satılıyor. Hediyelik karısı günde birkaç paket satılıyor. Yaş kayısı ise 100 kilo alıyoruz, 10 günde satamıyoruz. Ama eskiden bir ay içinde 20 ton yaş kayısı satıyorduk. Hediyelik tezgâhı normal şartlarda boşalırdı biz tekrar doldururduk, tezgâhı fakat şimdi 1-2 tane satıyoruz. Öyle olunca da çoğu çöpe gidiyor

şeklinde konuştu.

“MERKEZE GÖRE UYGUN VERİYORUZ”

MAŞTİ’de satılan hediyelik kayısıların pahalı olmadığını öne süren Eroğlu,

Yaş kayısının MAŞTİ’de fiyatı 15 TL, çarşı merkez 18 TL’ye satıyor. Zaten bize 11 TL’ye mal oluyor. Hediyelik kayısılardan da yüzde 20 bir kar elde ediyoruz. Yine merkeze göre uygun veriyoruz. Ama yine de alan yok, çünkü alım gücü azaldı. Yolcu yok. Otogarda daha pahalı olduğu sanılıyor ama öyle değil zamanında birkaç esnaf pahalı satınca böyle bir algı oluştu. Merkez gün kurusunu 50 TL’ye veriyor biz 30 TL’ye veriyoruz. Yine en pahalı yer garaj oluyor. Allah devletimizden razı olsun, belediyemizde kira konusunda bize yardımcı oldu. 3 ay kira almadı. Zaten 2 yıldan beri kiramızı çıkartamıyoruz

dedi.