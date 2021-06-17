‘Fırat Turu’ projesi turist sayını artıracak

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), TRB1 Bölgesinin (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak ve yerel potansiyelini harekete geçirmek için gereken plan, program ve amaçları hazırlayarak paydaşlarıyla birlikte harekete geçiyor. Ajans tarafından acentelerle yapılan istişareler neticesinde bölgenin yeni bir destinasyon olarak turizm ekosistemine dahil olması noktasında güçlü özelliklere ve fırsatlara sahip olduğu ve bunların değerlendirilmesi gerekliliği düşüncesi oluşurken, bu kapsamda bölgeyi yeni bir tur destinasyonu haline getirebilmek amacıyla ‘Fırat Turu’ projesi tasarlandı. Bu kapsamda başvurular 1 Temmuz’dan itibaren yapılabilecek.

Fırat Kalkınma Ajansı'nın (FKA) sorumluluğundaki illerde turizm, tanıtım ve markalaşma faaliyetleri kapsamında bölgeye yeni turizm destinasyonları kazandırmak için harekete geçti. Bu kapsamda, ‘Fırat Turu’ projesiyle Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli’de kazandırılacak yatırım ve tanıtımlarla yerli ve yabancı turist sayının arttırılmasına katkı sağlanarak, bölgenin turizmden elde edeceği gelirin arttırılması amaçlanıyor. ‘Fırat Turu’ projesi kapsamında, başvuru formunun 1 Temmuz’dan itibaren aktif olacağı bildirildi.

Proje kapsamında; Malatya, Elazığ ve Bingöl illerine gelen tur sayılarının artırılması, zaman içerisinde süreklilik kazandırılması, bu vesileyle adı geçen illerdeki turizm faaliyetlerinin ve gelirlerinin artırılması bekleniyor. Tunceli’ye hâlihazırda tur firmalarının oldukça yoğun ilgisi olması sebebiyle Tunceli proje kapsamı dışında tutulurken, ilginin olmadığı illeri tanıtarak, turizm hareketliliğinin sağlanması amaçlanıyor.

DESTEĞİN KAPSAMI

Malatya, Elazığ ve Bingöl illeri idari sınırları içerisinde olmak kaydıyla; herhangi birinde iki gece veya herhangi ikisinde birer gece toplamda minimum 2 gece konaklama yapmak ve bu illeri tanıtıcı en az 2 tam günlük bir tur içeriğine sahip olmak ajans desteği sağlanacaktır.

Sadece bölge dışından (Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli dışından) gelen turlar proje kapsamında desteklenecektir.

Tur programında sadece belirtilen iller olabileceği gibi belirtilen kriterler dahilinde bölge illerinin farklı bölgelere yönelik turlara entegre edilmesi şeklinde turlarda düzenlenebilir.

4 proje, 2021 yılı için 1 Temmuz-1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek turlar için uygulanacaktır.

Tur başına en fazla 20 kişinin her bir gece için en fazla KDV dahil 85 TL’si Ajans tarafından karşılanacaktır. Dolayısıyla kişi başı KDV dahil toplam 2 gece için 170 TL destek sağlanacak olup bu destek tur başına en fazla KDV dahil 3 bin 400 TL’ye tekabül etmektedir. (sadece konaklama bedelleri destek kapsamında olup konaklama tesisindeki içecek vb. ekstra kullanımlar destek kapsamında değildir)

Otel tarafından KDV dahil olarak seyahat acentesine kesilen toplam konaklama bedeli faturasının, kişi sayısına bölümü ile kişi başı konaklama bedeli hesaplanmış olacaktır.

20 kişi üstü katılımlı turlarda en fazla 20 kişi için bu destekten yararlanılabilecektir.

Seyahat acentesi tarafından otele ödenen kişi başı gecelik konaklama bedeli KDV dahil 85

TL’den az ise düşük olan bedel tutarında destek Ajans tarafından sağlanacaktır.

Tur programı süresinin 2 geceden fazla olması durumunda ajans sadece belirtilen kriterler çerçevesindeki 2 gece için konaklama desteği sağlayacaktır.

Belirtilen proje süreci içerisinde en fazla toplam 30 tur bu destekten faydalanabilecektir.

Bir tur şirketi belirtilen süre içerisinde bölgeye düzenleyeceği en fazla 3 tur için bu destekten faydalanabilecektir.

Seyahat acentesi, destekten faydalanabilmek için ilgili tur ilanını firma web sitesi ve firma instagram hesabından yayınlamış olmak ve bunların ekran kopyalarını ajansa belgelemek zorundadır.

Acente instagram hesaplarından tur ilanına dair yapılacak hikâye ve paylaşımlarda Ajans’ın bölgesel tanıtım platformu olan “Fırat’ı Keşfet” markası (instagram hesap adı: firatikesfet) ile #fıratturu ve #fıratıkeşfet hastagh’leri etiketlenecektir. Acenteler tarafından yapılacak destek başvuruları değerlendirilirken “Başvuru Formu” nda yer alan acente instagram hesaplarından etiketleme yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir. Etiketleme yapmamış olan firmaların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

DESTEK BAŞVURU ŞEKLİ

Fırat Turu Projesi kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak olan desteğe dair “Başvuru Usul ve Esasları” dokümanına ve online “Başvuru Formu”na Ajansın https://fka.gov.tr/ adresinde “Fırat Turu” başlığı altında ulaşılabilecektir.

Online “Başvuru Formu” 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle aktif hale gelecek olup acenteler başvurularını bu tarih itibariyle yapabileceklerdir.

Online Başvuru Formu’nu dolduran acenteler 2 gün içerisinde, madde 3.12 ve 3.13’de belirtilen ekran görüntüleri ile birlikte seyahat acentesine ait acente yetki belgesini ve madde 3.1’de belirtilen kriterlere uygun içeriğe sahip tur programını kaşelenmiş ve imzalanmış şekilde taratarak ajansın [email protected] adresine ileteceklerdir.

Ajans, acente başvuru formundaki bilgileri ve Acente tarafından e-posta ile sunulacak dokümanları inceledikten sonra acentenin başvuru formunda belirtilen e-posta adresine başvurunun uygunluk durumuna dair bir e-posta iletecektir.

Belirtilen kriterler kapsamında eksiksiz ve hatasız yapılan başvurulara, ajans tarafından e-posta yoluyla uygunluk onayı gönderilecektir.

Herhangi bir eksiklik ve hata durumunda acenteye uygunsuzluk durumuna dair bilgi verilecek olup, uygun olmayan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ajanstan e-posta yoluyla uygunluk onayı almayan acentelerin düzenleyecekleri turlar destek programına dahil edilmeyecektir.

“Başvuru Formu” nda belirtilen tur başlangıç gününden en az 5 gün önce acente, ajansın [email protected] e-posta adresine turun fiili olarak yapılma durumuna dair bilgi verecektir.

Bu teyit e-postasını atmayan firmaların turlarının gerçekleştirilmeyeceği kabul edilecek ve yedek başvurular değerlendirilmeye alınacaktır. Ayrıca teyit e-postasında turu düzenleyemeyeceğini belirten firma başvurularının yerine de yedek başvurular değerlendirmeye alınacaktır.

Başvurular online başvuru sıralarına göre değerlendirilecek olup yukarıda belirtilen kriterlere uyan ilk 30 başvuru bu destekten faydalanabilecektir.

Başvuru yapılmasına rağmen herhangi bir sebeple turun fiili olarak gerçekleştirilememesi ihtimaline binaen 30’u aşan başvuru olması durumunda başvuru sırasına göre 10 başvuru yedek olarak belirlenecektir.

Asil ve yedek olmak üzere toplam başvuru sayısı 40’ı bulduğu anda online başvuru sayfası kapanacak olup yeni başvuru alınmayacaktır.