Sorundan hem mahalle sakinleri hem hurdacılar rahatsız

Yıllarca hurdacıların kaldırılması için mücadele eden Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi sakinleri, hala hurdacıların kaldırılması için mücadelelerine devam ediyorlar. Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’ne yeni konutların yapılmasıyla birlikte hurdacıların kaldırılmasının elzem olduğunu belirten mahalle sakinleri ve Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır, artık taleplerinin yerine getirilmesini istiyorlar.

Hurdacılara yeni yer tahsis edip, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nden kaldırılmasının çok zor olmadığını ileri süren mahalle sakinleri, artık bu soruna çözüm beklediklerini söylediler.

“BİZ ÇOK ŞEY İSTEMİYORUZ”

Yetkililerin seslerine kulak vermediğini iddia eden mahalle sakinleri,

Bizi duymuyorlar, buraları görmüyorlar. Çok mu zor hurdacılara bir yer verip, buradan kaldırmak. Bizler kaç yıldan bu yana hurdacıların kaldırılmasını talep ediyoruz. Maalesef bizi dikkate almıyorlar. Muhtar ve halk olarak biz çok mücadele verdik, hala da vermeye devam ediyoruz. Bir türlü sesimizi duyuramıyoruz. Buraya çok güzel konutlar yapıldı. Bir konutlara bakın bir de hurdacıların olduğu yere. Görüntü uyumlu mu? Yazın kapımızı, penceremizi açamıyoruz. Kablo yakıyorlar, lastik yakıyorlar, zaman zaman orada yangın da çıkıyor. Kokudan durulmuyor. Fareler evimizde fareler çıkıyor. Biz çok şey istemiyoruz

diye konuştular.

“YENİ KONUT ALANLAR RAHATSIZ OLUYORLAR”

Hurdacıların Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nin kanayan yarası olduğunu ileri süren Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır ise, şunları kaydetti:

Hurdacılar mahallemizin kanayan yarası. Yıllarca hurdacılarla alakalı şikâyetlerimizi dile getirdik. Ancak şimdi sabrımızın tükendiği yerdeyiz. Sebebine gelince de tam hurdacıların yanına 386 daire yapıldı. Önce vatandaşlarımız çok fazla etkilenmiyorlardı. Şimdi yeni konutların yapılmasıyla burada 400-450 bin lira verip konut alanlar çok rahatsız oluyorlar. Camı açtıklarında dumandan, kötü görünümden rahatsız oluyorlar. Özellikle orada çok fazla sivrisinek oluyor. Artık yerleşim yerleri zarar görmeye başladı. Bu yıl mayıs ayında hurdacılarla ilgili problemi çözeceklerini söylediler. Mahalle sakinleri geldiler ve bu konuda haklı olarak beni eleştirdiler. Vatandaşlar yolu kapatıp eylem yapmak istediler. Zorla vatandaşları ikna ettik. Hurdacıların kaldırılmasıyla ilgili bize yılsonuna kadar söz verildi. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Hurdacılar konusunun bir an önce çözümlenmesi gerekiyor. Bizim tam hurdacıların bitişiğinde 80 dairemiz yapılacak. Nasıl olacağını bilemiyoruz. Mahallemiz çevreyolunun altındaki en büyük mahalle. Devamlı arsalar inşaata açılıyor, birçok müteahhit burada çalışıyor. Hurdacıların kalkması gerekiyor ki, biz ilerimizi rahatlıkla görebilelim. Biz mahallemize daha çok yatırım yapılmasını, mahallemizin daha çok güzelleşmesini istiyoruz.

Peki, yıllarca kendilerinden şikayetçi olunan hurdacılar neler düşünüyor? Mahallelilerden farklı düşünmeyen hurdacılar da bir gelecek kaygısı içerisindeler. Kendilerine yeni bir site yapılmasını isteyen hurdacı Selahattin Ayhan, hurdacıların kimseye bir kötülüğünün olmadığını dile getirdi.

“BİZ ÇEVREDEKİ PİSLİKLERİ TEMİZLİYORUZ”

Yeni yer yapılması şartıyla taşınmak istediklerini ifade eden Ayhan,

Biz ekmeğimizi kazanmak için uğraşıyoruz. Biz insanlara kötülük yapmaktan çok, aslında insanlara iyilik yapıyoruz. Çevredeki pisliği, demiri, naylonu, plastiği topluyoruz. Biz çevredeki pislikleri temizliyoruz. Biz geri dönüşüm işi yapıyoruz. İnsanların bizle olan dertleri sadece hurdaların çevrede kötü görünüm oluşturması. Bu kötü görünümün çaresi de belediyede. Belediye bizlere yeni bir yer yapacak ve bizler de yapılan o yeni yere taşınacağız. Biz hurdacılara yeni bir yer yapılmasını canı gönülden istiyoruz, bundan bir sıkıntı yok. Biz vatandaşlarımızın rahatsızlığını anlıyoruz. Belediye bizlere yeni yer yaparsa bizler gideceğiz. İnsanlar belediye yeni yer yapana kadar mecbur sabredecekler. Burada binlerce kişi ekmek yiyor. Bizim milli ekonomiye katkımız yadsınamayacak kadar yüksek. Mesela bazı hurdacılar günlük 200-300 milyarlık iş yapıyor. Bu dediğim rakam sadece bir dükkânın kazancı. Bizim burada yaklaşık 50 hurdacı var. Hepsi aynı geliri elde etmese de yine de kazanıyorlar. Biz de isteriz yeni bir yerimiz olsun, etrafı kapalı olsun, tuvaleti, banyosu olsun. Hatta mülkiyetleri de bize satılsın. Mutlaka yerin büyük ve şehir merkezine yakın olması gerekiyor

diye konuştu.

“BU İŞİ YAPMAK ZORUNDAYIZ”

Kendilerinin de rahatsız olduğunu söyleyen Hurdacı İbrahim Kocaaslan da,

Hurdacılar için yeni ve büyük bir yapılsa çok güzel olur. Sonuçta bizler de burada bir hizmet veriyoruz. Biz zaten burada kiracıyız. Ve bulunduğumuz yere masraf yapamıyoruz, önümüzü göremiyoruz. Düzensiz bir yapımız var. Biz şehir merkezinden çok uzaklaşmak da istemiyoruz, merkeze çok yakın olmak da istemiyoruz. Mevcut yerimiz çok güzel ama yeni konutlar yapıldı ve yeni konutlar bizlere çok yakın. Bu nedenle de binalardan çok şikâyetler var ve bu da çok sıkıntılı. Vatandaşlar gürültü, toz olduğundan, ateş yaktığımız için durmadan ve kokudan rahatsız olduklarını söylüyorlar. Biz de hayatımızı bu işle idame ettiriyoruz ve mecburen bu işi yapmak zorundayız. Biz site tarzında kendimize ait yer talep ediyoruz. Bunun örneği Kayseri, Adana gibi şehirlerde var. Hurdacılar kapalı alanlarda ve düzenli bir şekilde hizmet edip, şehirlerinin ve ülkenin ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Çünkü bu işte çok ciddi paralar dönüyor

söylemlerinde bulundu.