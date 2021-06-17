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17 Haz 2021 - 00:10- Kültür & Sanat G: 16 Haz 2021 - 16:50

Bozkırın YEŞİL CENNETİ

Malatya’nın Darende ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edilen Günpınar Şelalesi, el değmemiş doğası, güzelliği, kanyonu ve bitki örtüsüyle ziyaretçilerine muhteşem bir görüntü sunuyor.

FERDİ DURDU
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‘Bozkırın yeşil cenneti’ olarak adlandırılan Darende Günpınar Şelalesi, ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki Günpınar Mahallesi’nde bulunuyor. Suyu kaynağından üç kademe halinde yaklaşık 40 metre yükseklikten dökülen şelalenin sol tarafında ana dereden bağımsız gelen kaynak suyu, kış mevsiminde donarak şelaleyi adeta Pamukkale’ye benzetiliyor.

Tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra Anadolu'nun inanç ve doğa turizmi merkezlerinden olan Darende, yılın her döneminde birçok ziyaretçiyi ağırlıyor. "Somuncu Baba" olarak tanınan Şeyh Hamid-i Veli'nin türbesinin de bulunduğu Darende ilçesi, ziyaretçilerine manevi bir huzur sunarken, doğal güzellikleriyle de herkesi büyülüyor.

İlçedeki Günpınar Şelalesi ve kanyonu, doğal oluşumu ve saklı kalmış yapısıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekerken, ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.

Gezginlerinde büyük ilgisini çeken Günpınar Şelalesi ve kanyonu, suyun kaynağına doğru 1,5 kilometre kadar yürüyüş imkânı da sunuyor.

Efraim Karaman, Günpınar Şelalesi ve kanyonunun doğan güzelliğinin kendilerini büyülediğini ifade etti.

Karaman, şelaleyi ve yürüyüş alanını çok beğendiklerini kaydederek, 

Uzun bir yürüyüş mesafesinden sonra Günpınar Şelalesi ve kanyonuna geldik. Doğası, güzelliği, kanyonu ve bitki örtüsüyle muhteşem bir yer. Herkesin mutlaka gelip burayı görmesi gerekiyor

dedi.

Yasemin Güler ise güzel bir yürüyüş parkurunun ardından büyüleyici bir manzarayla karşılaştıklarını ifade ederek, 

Doğa harikası bir yer. Büyüleyici bir güzelli var. Biz bu keyfi yaşadık, herkese de anlatıyoruz

diye konuştu.

17 Haz 2021 - 00:10 Malatya/ Darende- Kültür & Sanat

Muhabirler : Ferdi Durdu , Ömer Ali Delibaş

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