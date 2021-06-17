Bozkırın YEŞİL CENNETİ

‘Bozkırın yeşil cenneti’ olarak adlandırılan Darende Günpınar Şelalesi, ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki Günpınar Mahallesi’nde bulunuyor. Suyu kaynağından üç kademe halinde yaklaşık 40 metre yükseklikten dökülen şelalenin sol tarafında ana dereden bağımsız gelen kaynak suyu, kış mevsiminde donarak şelaleyi adeta Pamukkale’ye benzetiliyor.
Tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra Anadolu'nun inanç ve doğa turizmi merkezlerinden olan Darende, yılın her döneminde birçok ziyaretçiyi ağırlıyor. "Somuncu Baba" olarak tanınan Şeyh Hamid-i Veli'nin türbesinin de bulunduğu Darende ilçesi, ziyaretçilerine manevi bir huzur sunarken, doğal güzellikleriyle de herkesi büyülüyor.
İlçedeki Günpınar Şelalesi ve kanyonu, doğal oluşumu ve saklı kalmış yapısıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekerken, ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.
Gezginlerinde büyük ilgisini çeken Günpınar Şelalesi ve kanyonu, suyun kaynağına doğru 1,5 kilometre kadar yürüyüş imkânı da sunuyor.
Efraim Karaman, Günpınar Şelalesi ve kanyonunun doğan güzelliğinin kendilerini büyülediğini ifade etti.
Karaman, şelaleyi ve yürüyüş alanını çok beğendiklerini kaydederek,
Uzun bir yürüyüş mesafesinden sonra Günpınar Şelalesi ve kanyonuna geldik. Doğası, güzelliği, kanyonu ve bitki örtüsüyle muhteşem bir yer. Herkesin mutlaka gelip burayı görmesi gerekiyor
dedi.
Yasemin Güler ise güzel bir yürüyüş parkurunun ardından büyüleyici bir manzarayla karşılaştıklarını ifade ederek,
Doğa harikası bir yer. Büyüleyici bir güzelli var. Biz bu keyfi yaşadık, herkese de anlatıyoruz
diye konuştu.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.